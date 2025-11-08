Об этом пишет 24 Канал. Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида объяснил для УНИАН, как учителю получить отсрочку от мобилизации.
Что юристы говорят об отсрочке для учителей?
Пищид подчеркнул, что основным условием для учителей является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75. В зависимости от заведения дополнительные требования варьируются.
В то же время отсрочка может быть аннулирована в случае уменьшения педагогической нагрузки из-за потери рабочих часов и перевода в кадровый резерв.
Таким образом, становится понятно, могут ли мобилизовать учителя – так, если он был лишен отсрочки, то он автоматически становится военнообязанным, который может быть призван в ряды ВСУ,
– объяснили в издании.
По словам адвоката, для оформления соответствующего документа учителям и преподавателям не нужно проходить ВКК, это не обязательно, однако существует исключение для тех, у кого статус "ограниченно годный", тогда отправиться на комиссию придется.
Он напомнил, что для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК или ЦНАП соответствующее заявление, к которому добавляют: справку с места работы; паспорт; военно-учетный документ; документы об образовании и квалификации; документы, подтверждающие трудовую деятельность.
Как работает продление отсрочки для учителей?
Напомним, учителя-мужчины могут продлить отсрочку автоматически без визита в ТЦК. Соответствующая опция появилась в электронных кабинетах директоров, которые работают с системой АИКОМ-2.
Директора учебных заведений смогут выполнить подтверждение условий отсрочки педагога, поставив соответствующую отметку. Установить такую отметку может только руководитель учебного заведения или опорного учреждения, но не руководитель филиалов или администратор.
Стоит отметить, что преподаватели и учителя, которые работают в школах, училищах, колледжах должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы, чтобы получить отсрочку.