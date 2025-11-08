Як вчителям продовжити відстрочку від мобілізації: пояснення адвоката

З 1 листопада в Україні автоматично продовжується відстрочка від мобілізації для тих, чиї дані вже є в реєстрах. Основною умовою для викладачів ВНЗ і вчителів є робота в навчальному закладі на ставці не менше 0,75.

Про це пише 24 Канал. Адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида пояснив для УНІАН, як учителю отримати відстрочку від мобілізації.

Що юристи кажуть про відстрочку для вчителів?

Піщид підкреслив, що основною умовою для вчителів є робота в навчальному закладі на ставці не менше 0,75. Залежно від закладу додаткові вимоги варіюються.

Водночас відтермінування може бути анульоване у разі зменшення педагогічного навантаження через втрату робочих годин та переведення до кадрового резерву.

Таким чином, стає зрозуміло, чи можуть мобілізувати вчителя – так, якщо його було позбавлено відстрочки, то він автоматично стає військовозобов'язаним, який може бути призваний до лав ЗСУ,

За словами адвоката, для оформлення відповідного документу вчителям і викладачам не потрібно проходити ЛКК, це не обов'язково, проте існує виняток для тих, у кого статус "обмежено придатний", тоді вирушити на комісію доведеться.

Він нагадав, що для отримання відстрочки необхідно подати до ТЦК або ЦНАПу відповідну заяву, до якої додають: довідку з місця роботи; паспорт; військово-обліковий документ; документи про освіту та кваліфікацію; документи, що підтверджують трудову діяльність.

Як працює продовження відстрочки для вчителів?