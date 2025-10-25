Отсрочка от мобилизации: с 1 ноября ее нельзя будет оформить через ТЦК
- С 1 ноября 2025 года отсрочки от мобилизации можно будет оформлять только через приложение "Резерв+" или в ЦНАП, а не через ТЦК.
- Бумажная справка об отсрочке заменяется на электронный документ с QR-кодом.
С 1 ноября 2025 года начинают действовать изменения в порядке оформления отсрочек от мобилизации. ТЦК больше не будут принимать от граждан заявления об отсрочке. Их можно будет подать исключительно через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ.
С началом следующего месяца также состоится автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями. К ним относятся отсрочки для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители трех и более детей до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
- Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
- Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии России.
- Военные, освобожденные из плена.
Обратите внимание! Если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена.
Также бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью больше не будет выдаваться. Она заменяется на электронный военно-учетный документ или распечатку с QR-кодом. В дальнейшем подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в "Резерв+".
Получить файл для печати отсрочки можно:
- в приложении Резерв+;
- на портале Дія;
- при необходимости – обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет именно о документе с отсрочкой).
Последние новости о мобилизации
- В приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, и для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.
- Уплата штрафа за нарушение правил мобилизации не всегда снимает с розыска, и каждая ситуация требует индивидуального подхода.
- Рада разрешила бронироватьозволила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета.