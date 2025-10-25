Отсрочка от мобилизации: с 1 ноября ее нельзя будет оформить через ТЦК

В Минобороны объясняют, что цифровизация, в частности процесса отсрочек, является действенным инструментом для борьбы с коррупцией, злоупотреблениями и человеческим фактором, передает 24 Канал.

Смотрите также Могут ли родители троих детей потерять отсрочку и почему ее ввели