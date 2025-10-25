Укр Рус
24 Канал Новини України Відстрочка від мобілізації: з 1 листопада її не можна буде оформити через ТЦК
25 жовтня, 18:26
7

Відстрочка від мобілізації: з 1 листопада її не можна буде оформити через ТЦК

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • З 1 листопада 2025 року відстрочки від мобілізації можна буде оформлювати лише через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП, а не через ТЦК.
  • Паперова довідка про відстрочку замінюється на електронний документ з QR-кодом.

З 1 листопада 2025 року починають діяти зміни у порядку оформлення відстрочок від мобілізації. ТЦК більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку. Їх можна буде подати виключно через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

У Міноборони пояснюють, що цифровізація, зокрема процесу відстрочок, є дієвим інструментом для боротьби з корупцією, зловживаннями й людським фактором, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть батьки трьох дітей втратити відстрочку та чому її запровадили 

Які зміни в оформленні відстрочок діятимуть з 1 листопада?

Так, подати документи для оформлення 9 основних відстрочок треба буде через "Резерв+". Йдеться про такі категорії як:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді).
  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

В оборонному відомстві обіцяють, що нові типи відстрочок поступово з'являтимуться у застосунку. Наразі усі інші відстрочки потрібно оформлювати через ЦНАПи.

З початком наступного місяця також відбудеться автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. До них належать відстрочки для таких категорій: 

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії.
  • Військові, звільнені з полону.

Зверніть увагу! Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.

Також паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою більше не видаватиметься. Вона замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку з QR-кодом. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+". 

Отримати файл для друку відстрочки можна: 

  • у застосунку Резерв+;
  • на порталі Дія;
  • за потреби – звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою). 

Останні новини про мобілізацію