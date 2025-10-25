Відстрочка від мобілізації: з 1 листопада її не можна буде оформити через ТЦК
- З 1 листопада 2025 року відстрочки від мобілізації можна буде оформлювати лише через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП, а не через ТЦК.
- Паперова довідка про відстрочку замінюється на електронний документ з QR-кодом.
З 1 листопада 2025 року починають діяти зміни у порядку оформлення відстрочок від мобілізації. ТЦК більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку. Їх можна буде подати виключно через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.
З початком наступного місяця також відбудеться автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. До них належать відстрочки для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії.
- Військові, звільнені з полону.
Зверніть увагу! Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.
Також паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою більше не видаватиметься. Вона замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку з QR-кодом. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".
Отримати файл для друку відстрочки можна:
- у застосунку Резерв+;
- на порталі Дія;
- за потреби – звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).
Останні новини про мобілізацію
- У застосунку Резерв+ з'являться нові типи відстрочок для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років, та для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю.
- Сплата штрафу за порушення правил мобілізації не завжди знімає з розшуку, і кожна ситуація потребує індивідуального підходу.
- Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка.