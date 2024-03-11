ТЦК могут отказать в отсрочке при наличии жены с инвалидностью: разъяснение юриста

Военнообязанные, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, не имеют гарантии того, что получат отсрочку. В этом праве им могут отказать, если есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

Нюансы объяснила юрист Диана Терновая. В частности, на примере конкретной ситуации рассказала, когда ТЦК и СП могут отказать мужчине, у которого жена с инвалидностью.

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Прежде всего, отказ будет, если у супругов есть совершеннолетние дети.

. Если человек подпадает под некоторые категории, то отсрочка не предоставляется автоматически. Уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК.

Бывают нередки случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать,

– объяснила эксперт.

Как получить отсрочку

По словам юристки, чтобы реализовать право на отсрочку, надо учитывать несколько важных моментов: во-первых, надо написать заявление, в котором кратко и обоснованно изложить обстоятельства со ссылкой на закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, и попросить предоставить отсрочку.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие обстоятельства для отсрочки. А после прохождения ВВК – ожидать ответ о предоставлении отсрочки.

Советы для оформления отсрочки:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие право на получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, по приписному или старой справке из военкомата, этого нельзя сделать, а нужно обновить данный документ.

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