ТЦК могут отказать в отсрочке при наличии жены с инвалидностью: разъяснение юриста
Источник:"РБК-Украина"
Военнообязанные, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, не имеют гарантии того, что получат отсрочку. В этом праве им могут отказать, если есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.
Нюансы объяснила юрист Диана Терновая. В частности, на примере конкретной ситуации рассказала, когда ТЦК и СП могут отказать мужчине, у которого жена с инвалидностью.
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Прежде всего, отказ будет, если у супругов есть совершеннолетние дети.Важно. Если человек подпадает под некоторые категории, то отсрочка не предоставляется автоматически. Уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК.
Бывают нередки случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать,
– объяснила эксперт.
Как получить отсрочку
По словам юристки, чтобы реализовать право на отсрочку, надо учитывать несколько важных моментов: во-первых, надо написать заявление, в котором кратко и обоснованно изложить обстоятельства со ссылкой на закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, и попросить предоставить отсрочку.
К заявлению следует приложить документы, подтверждающие обстоятельства для отсрочки. А после прохождения ВВК – ожидать ответ о предоставлении отсрочки.
Советы для оформления отсрочки:
- написать обоснованное заявление;
- собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие право на получение отсрочки;
- зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;
- не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.
Получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, по приписному или старой справке из военкомата, этого нельзя сделать, а нужно обновить данный документ.
Законопроект о мобилизации в Украине: главное
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- Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что кроме коррупционных рисков, до сих пор неизвестно, сколько вообще в нашей стране таких людей. По его словам, именно поэтому в новом законопроекте этот вопрос "еще не решен полностью".