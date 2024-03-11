ТЦК можуть відмовити у відстрочці за наявності дружини з інвалідністю: роз'яснення юриста

Військовозобов'язані, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, не мають гарантії того, що отримають відстрочку. У цьому праві їм можуть відмовити, якщо є інші працездатні особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати.

Нюанси пояснила юристка Діана Тернова. Зокрема, на прикладі конкретної ситуації розповіла, коли ТЦК та СП можуть відмовити чоловіку, у якого дружина з інвалідністю.

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Передусім, відмова буде, якщо у подружжя є повнолітні діти.

. Якщо чоловік підпадає під деякі категорії, то відстрочка не надається автоматично. Повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК.

Бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати,

– пояснила експерт.

Як отримати відстрочку

За словами юристки, щоб реалізувати право на відстрочку, треба враховувати кілька важливих моментів: по-перше, треба написати заяву, в якій коротко та обґрунтовано викласти обставини з посиланням на закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і попросити надати відстрочку.

До заяви слід додати документи, які підтверджують обставини для відстрочки. А після проходження ВЛК – очікувати відповідь стосовно надання відстрочки.

Поради для оформлення відстрочки:

написати обґрунтовану заяву;

зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, за приписним або старою довідкою з військкомату, цього не можна зробити, а потрібно оновити даний документ.

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