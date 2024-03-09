Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, як у новому законі про мобілізацію вирішується питання людей, які наглядають за особами з інвалідністю.
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Питання про піклувальників осіб з інвалідністю у законопроєкті про мобілізацію
Так, в урядовому законопроєкті щодо мобілізації в Україні одним з найскладніших залишається питання піклувальників осіб з інвалідністю. Федір Веніславський зазначив, що окрім корупційних ризиків, досі невідомо, скільки взагалі в нашій країні таких людей. За його словами, саме тому у новому законопроєкті це питання "ще не вирішено повністю".
Веніславський заявив про деякі неточності у підрахуванні інформації про тих осіб, що здійснюють піклування і догляд. Він посилається на колишнього депутата, голову Національної асамблеї інвалідів України Валерія Сушкевича. "Він розказував (комітету Ради – 24 Канал) свою інформацію про кількість тих осіб, які здійснюють піклування і догляд. І його дані, і цифри представників недержавного сектору, і показники, які нам було надано міністерствами соціальної політики і охорони здоров'я, дуже сильно відрізняються", – сказав нардеп.
На превеликий жаль, можливість отримання статусу особи з інвалідністю має багато корупційних ризиків. Вчора ми наводили на засідання комітету приклад, коли в одному з сіл половина осіб отримала статус інвалідністю, тому що вони мають, скажімо так, односельця, який працював в МСЕКу (комісія з медико-соціальної експертизи – 24 Канал),
– розповів Веніславський.
Однак це є окремі моменти, які потрібно урахувати у законопроєкті про мобілізацію. Відомо, що концептуально питання, що стосується піклувальників було вирішено: право осіб з інвалідністю на догляд буде збережено. "Доглядальники матимуть право на відстрочку від приозву на військову службу", – зазначив депутат.
Чи блокуватимуть рахунки ухилянтам: що відомо
- Наразі в суспільстві активно обговорюється блокування рахунків як форма покарання для ухилянтів. Водночас заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що це негативно впливатиме на економіку.
- Нардеп переконаний, що на ухилянтів краще діятимуть підвищені штрафи, ніж блокування рахунків у банку.
- Також він додав, що навіть зараз, коли закон ще не ухвалили, люди почали масово знімати гроші зі своїх банківських рахунків. Таким чином замість дієвого механізму, держава може отримати проблеми для економіки.