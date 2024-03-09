Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, як у новому законі про мобілізацію вирішується питання людей, які наглядають за особами з інвалідністю.

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Питання про піклувальників осіб з інвалідністю у законопроєкті про мобілізацію

Так, в урядовому законопроєкті щодо мобілізації в Україні одним з найскладніших залишається питання піклувальників осіб з інвалідністю. Федір Веніславський зазначив, що окрім корупційних ризиків, досі невідомо, скільки взагалі в нашій країні таких людей. За його словами, саме тому у новому законопроєкті це питання "ще не вирішено повністю".

Веніславський заявив про деякі неточності у підрахуванні інформації про тих осіб, що здійснюють піклування і догляд. Він посилається на колишнього депутата, голову Національної асамблеї інвалідів України Валерія Сушкевича. "Він розказував (комітету Ради – 24 Канал) свою інформацію про кількість тих осіб, які здійснюють піклування і догляд. І його дані, і цифри представників недержавного сектору, і показники, які нам було надано міністерствами соціальної політики і охорони здоров'я, дуже сильно відрізняються", – сказав нардеп.

На превеликий жаль, можливість отримання статусу особи з інвалідністю має багато корупційних ризиків. Вчора ми наводили на засідання комітету приклад, коли в одному з сіл половина осіб отримала статус інвалідністю, тому що вони мають, скажімо так, односельця, який працював в МСЕКу (комісія з медико-соціальної експертизи – 24 Канал),

– розповів Веніславський.

Однак це є окремі моменти, які потрібно урахувати у законопроєкті про мобілізацію. Відомо, що концептуально питання, що стосується піклувальників було вирішено: право осіб з інвалідністю на догляд буде збережено. "Доглядальники матимуть право на відстрочку від приозву на військову службу", – зазначив депутат.

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