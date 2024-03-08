Раніше він заявив, що служба в армії точно не має бути покаранням, адже на фронті потрібні вмотивовані бійці. Однак протягом повномасштабного вторгнення неодноразово тих, хто провинився ніби карали фронтом й через це пріоритет військової служби ставав ще нижчим.
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Іншого варіанту немає
Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph розповів, що мобілізація і зараз йде в Україні, а новий закон повинен удосконалити її, зокрема, щодо бронювання, демобілізації, ротації тощо.
Він стверджує, що населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.
За його словами, держава повинна працювати з суспільною думкою щодо мобілізації в Україні.
Радник голови Офісу президента зазначив, що наразі громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає.
Мобілізація продовжується, мобілізація буде проходити. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріалі стимули й морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує,
– заявив Подоляк.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан: головне
- Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський нещодавно повідомив, що Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію. Однак до нього подали понад 4 тисячі правок, а це може суттєво затягнути час.
- У комітеті з питань нацбезпеки, оборони й розвідки повідомили, що документ може потрапити до зали Верховної Ради до кінця березня. Ухвалення в другому читанні можливе в першій половині квітня 2024 року.
- Водночас ухилянтам можуть обмежити право керувати автомобілем. Депутати повідомили, що дійшли консенсусу щодо цього питання. Також у новому законі обіцяють врегулювати відстрочку від освіти. Зараз люди можуть здобувати кілька вищих освіт, щоб уникнути призову.
- Нещодавно Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення строковиків у запас. Мовиться про тих, хто був призваний ще до початку повномасштабного вторгнення. Звільнитися зі служби вони не могли. Президент наголосив, що багато з них хочуть підписати контракт зі Збройними Силами.