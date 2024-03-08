Ранее он заявил, что служба в армии точно не должна быть наказанием, ведь на фронте нужны мотивированные бойцы. Однако в течение полномасштабного вторжения неоднократно тех, кто провинился будто наказывали фронтом и поэтому приоритет военной службы становился еще ниже.
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Другого варианта нет
Михаил Подоляк в интервью The Telegraph рассказал, что мобилизация и сейчас идет в Украине, а новый закон должен усовершенствовать ее, в частности, по бронированию, демобилизации, ротации и тому подобное.
Он утверждает, что население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться к мобилизации с симпатией.
По его словам, государство должно работать с общественным мнением по мобилизации в Украине.
Советник главы Офиса президента отметил, что сейчас гражданам нужно объяснять, что варианта, кроме защиты страны, нет.
Мобилизация продолжается, мобилизация будет проходить. Государство будет искать финансовые стимулы, материальные стимулы и морально работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты, не существует,
– заявил Подоляк.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение: главное
- Член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский недавно сообщил, что Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации. Однако к нему подали более 4 тысяч поправок, а это может существенно затянуть время.
- В комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что документ может попасть в зал Верховной Рады до конца марта. Принятие во втором чтении возможно в первой половине апреля 2024 года.
- В то же время уклонистам могут ограничить право управлять автомобилем. Депутаты сообщили, что пришли к консенсусу по этому вопросу. Также в новом законе обещают урегулировать отсрочку от образования. Сейчас люди могут получать несколько высших образований, чтобы избежать призыва.
- Недавно Владимир Зеленский принял решение об увольнении срочников в запас. Речь идет о тех, кто был призван еще до начала полномасштабного вторжения. Уволиться со службы они не могли. Президент подчеркнул, что многие из них хотят подписать контракт с Вооруженными Силами.