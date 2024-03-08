Ранее он заявил, что служба в армии точно не должна быть наказанием, ведь на фронте нужны мотивированные бойцы. Однако в течение полномасштабного вторжения неоднократно тех, кто провинился будто наказывали фронтом и поэтому приоритет военной службы становился еще ниже.

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Другого варианта нет

Михаил Подоляк в интервью The Telegraph рассказал, что мобилизация и сейчас идет в Украине, а новый закон должен усовершенствовать ее, в частности, по бронированию, демобилизации, ротации и тому подобное.

Он утверждает, что население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться к мобилизации с симпатией.

По его словам, государство должно работать с общественным мнением по мобилизации в Украине.

Советник главы Офиса президента отметил, что сейчас гражданам нужно объяснять, что варианта, кроме защиты страны, нет.

Мобилизация продолжается, мобилизация будет проходить. Государство будет искать финансовые стимулы, материальные стимулы и морально работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты, не существует,

– заявил Подоляк.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение: главное