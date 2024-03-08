В Україні є вмотивовані люди й ті, хто вважають, що воювати має хтось інший. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, чи варто відправляти на фронт людей, які порушують правила та своєю поведінкою демотивують військових.

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"Кожен має платити свою ціну"

Президента Володимира Зеленського конкретно говорить: "Один воює, а сім – мають працювати".

Працюй або воюй, але "працювати" треба не в нічних клубах,

– наголосив радник голови ОПУ.

Зараз в Україні дещо дивна ситуація, адже є абсолютно круті хлопці та дівчата, які повністю все усвідомлюють та перебувають на передньому краї, а є інші люди, які продовжують деморалізувати та говорять, що в ЗСУ немає ресурсів.

Це війна про правила майбутнього, про гарантії безпеки. Не для України, а для Європи. Про розподіл впливів, про те, чи зможете ви бути такими, як хочете. І це стосується не тільки України, а всі продовжують удавати, що це лише війна за територію,

– зауважив Подоляк.

За його словами, люди, які порушують правила, демотивують бійців на фронті. Кожен українець повинен чітко усвідомлювати, що в країні іде війна й працювати на перемогу. Війна – це втрати, мовиться не тільки про людські. Через повномасштабне вторгнення Росії всі люди в Україні втратили своє звичне життя.

Якщо ти не відчуваєш війни й поводиш себе так ніби хтось має загинути за те, що ти трошки потанцюєш, то тоді в тебе мають бути відповідні роботи на передньому краї. Наприклад, фортифікаційні споруди,

– мовив радник голови ОПУ.

Люди, які вважають, що воювати має хтось інший – мають вкладатися своїм часом, роботою, будувати можливості хлопцям, які вмотивовані.

Це буде правильний підхід і це не покарання. Багато складних психоемоційних питань, які треба обговорювати, не боятися про це говорити. Кожен має платити свою ціну,

– наголосив Подоляк.

Неабияку роль у заохоченні бійців на фронті відіграє підтримка від партнерів. Військові на передньому краї мають усвідомлювати, що союзники дійсно з нами, а не просто пишуть публікації, у яких наголошують на тому, чого нам ще бракує. Нині Україна має змагатися один проти трьох. Адже Росія об'єднала Іран, Північну Корею з ресурсного погляду.

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