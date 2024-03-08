Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, що тепер менше військкомів ходять по домівках, оскільки це стає малосенсовим. Він наголосив, що наразі велика кількість людей не проживають за місцем реєстрації.

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Де можуть вручити повістку

Раніше основним місцем вручення повісток було за місцем проживання. Істомін нагадав, що в мирні часи саме так призовників і викликали на призовні дільниці. Втім, наразі велика кількість людей не проживають за своїм місце проживання і не оновлюють свої дані, тому сьогодні співробітники ТЦК практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу.

У громадських місцях

Істомін розповів, що якщо людину не знаходять вдома, то повістку можуть видати у громадському місці.

Людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо, – зазначив він.

Речник ТЦК підкреслює, що дуже часто такі дії працюють як поштовх для чоловіків, адже вони можуть не іти до військкомату, бо очікують повістку. Також бувають випадки, коли люди самі підходять і просять, щоб їм виписали повістку.

Передача повісток на підприємства

Повістки можуть видаватися безпосередньо на підприємствах, де керівництво особисто вручає їх своїм підлеглим. Окрім цього, до призову на службу активніше залучають органи влади.

Роман Істомін зазначив, що представники ТЦК почали використовувати бодікамери, аби в разі конфлікту ситуація була зафіксована з обох сторін.

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