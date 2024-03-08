Народний депутат переконаний, що на ухилянтів краще діятимуть підвищені штрафи, ніж блокування рахунків у банку.
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Який вплив це матиме на економіку
Чернєв пояснив, що вже зараз можна побачити негативний ефект від внесення такої норми до законопроєкту про мобілізацію.
Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військкомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз,
– розповів політик.
Нардеп додав, що навіть зараз, коли закон ще не ухвалили, люди почали масово знімати гроші зі своїх банківських рахунків. Таким чином замість дієвого механізму, держава може отримати проблеми для економіки.
Серед інших змін до мобілізаційного законопроєкту, Чернєв пропонує зберегти відстрочку для усіх аспірантів та людей, які доглядають за особами з інвалідністю. Крім того, він наголосив на проблемі мобілізації засуджених.
Своєю правкою я пропоную дозволити тим, хто зараз відбуває покарання за неважкі злочини, за їхнім бажанням ставати на військовий облік. Ті ж, хто вже відбув покарання, але ще має не погашену судимість, мають бути зобов'язані ставати на військовий облік на загальних підставах,
– заявив Чернєв.
Коли буде друге читання законопроєкту
- Федір Веніславський наголосив, що комітет Верховної Ради з нацоборони ще не сформував свій висновок щодо законопроєкту про мобілізацію. На це, за словами нардепа, профільний комітет витратить до двох тижнів.
- Однак член комітету висловив впевненість, що цей закон може потрапити у сесійну залу на друге читання вже до кінця березня 2024 року. Наразі основною перешкодою для швидкого ухвалення законопроєкту у другому читанні є кількість правок, яку подали народні обранці.
- Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що подано 4 195 поправок, над якими в комітеті триває робота. Після цього законопроєкт передадуть у юридичне управління, де його вичитають, а потім у сесійну залу Ради.