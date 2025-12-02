Работал с ним 6 лет, – Подоляк ответил, общался ли с Ермаком после отставки
- Андрей Ермак подал в отставку после обысков НАБУ и САП и заявил о намерении уйти на фронт.
- Михаил Подоляк подтвердил общение с Ермаком после отставки и отметил, что юридические процессы по Ермаку еще не завершены.
Андрей Ермак 28 ноября после проведения у него обысков представителями НАБУ и САП подал в отставку с должности главы ОПУ. Он также рассказал представителям СМИ, что намерен уйти на фронт.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, отметил в разговоре с 24 Каналом, общался ли он с Андреем Ермаком. Подоляк предположил, как будет развиваться дело, к которому может быть причастен Ермак.
Почему Ермак мог подать заявление про отставку?
"Я после его отставки общался с ним. Это корректная модель поведения. Все же я работал с ним 6 лет. Я был советником именно господина Ермака. Здесь нет никакого секрета", – отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что нужно соответственно относиться к человеку, с которым ты работал и который был твоим непосредственным шефом именно в Офисе Президента.
"Сейчас очень много спекуляций относительно дальнейшей судьбы Ермака. Есть много спекуляций, и для меня это загадка. Однако запущены юридические процессы в отношении господина Ермака. Пока нет четко зафиксированного процессуального действия, судебных заседаний, поэтому говорить о том, что есть подозрения или что-то еще, это не очень корректно", – пояснил советник главы ОПУ.
Обратите внимание! После отставки Ермак, как утверждают в издании New York Post, написал журналистам, что он "идет на фронт" и готов к любым репрессиям. Экс-глава ОПУ заявил, что он "честный и порядочный человек".
В то же время отставка настолько четкая, конкретная, что это, по его мнению, – о политической ответственности и о работе демократических институтов в Украине.
Президент говорит, что для консолидации внутренних настроений общества на внешнем политическом рынке, если фигура господина Ермака, к сожалению, вызывает негативное отношение у многих представительских элит, нужно принять политическое решение,
– уверен Михаил Подоляк.
Сам господин Ермак, по мнению советника главы ОПУ, принимал для себя решение, исходя из политической ответственности за момент, в котором мы находимся, поэтому и подал заявление об отставке.
Он добавил, что было бы корректно, если бы все, что касается будущего Андрея Ермака, он бы сам комментировал, в частности, сказал бы, где и как он продолжит работать.
Что известно об отставке Андрея Ермака?
У чиновника во время обысков 28 ноября детективы НАБУ и САП изъяли телефоны и ноутбуки, чтобы детально изучить информацию, которая есть на них. Также известно, что обыски продолжались не только в квартире Ермака, но и в его кабинете в Офисе Президента.
В то же время как пишет издание The Economist, сторонники Ермака считают, что он стал "жертвой непопулярных решений, принятых президентом".
Президент наделил Ермака, как отметили журналисты, "огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики" и еще и в переговорах. Однако последнее слово всегда оставалось за президентом. Существует мнение, что Зеленский якобы держал Ермака на должности как возможную жертву в случае необходимости.