Гринчук отрицает побег, Галущенко не выходит на связь: куда исчезли чиновники после отставки

Светлана Гринчук отрицает слухи о своем выезде за границу. В то же время Герман Галущенко, вероятно, деактивировал свои мессенджеры, поскольку сообщения журналистов остаются не доставленными.

Оба чиновника были уволены Верховной Радой из-за возможной причастности к коррупционной схеме на Энергоатоме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC News.

Где сейчас находятся Гринчук и Галущенко?

В комментарии изданию экс-министр отрицает информацию о том, что она находится за границей.

в Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов,

– написала она.

В то же время Гринчук отказалась комментировать свое отсутствие на заседании Рады, причастность к коррупционной схеме Миндича и работу в должности министра энергетики.

Напомним, что чиновница последний раз публично появлялась 14 ноября – во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ по ее возможной отставки. Тогда она отметила, что на фоне "медийного скандала" считает недопустимым для себя оставаться в должности.

В то же время местонахождение Германа Галущенко остается неизвестным, ведь попытки журналистов получить комментарий оказались безрезультатными. Сообщение в вотсап и сигнале обозначены как недоставленные, что может свидетельствовать о выключенном телефоне или деактивации мессенджеров.

Последнее появление Галущенко в публичном пространстве датировано 12 ноября. Именно тогда он опубликовал заявление об отстранении от должности министра юстиции на время расследования по делу "Мидас", назвав это "цивилизованным и правильным решением".

Что известно об участии Гринчук и Галущенко в деле Миндича?