Жуткое падение 12-летних девочек с 15 этажа в Киеве: что известно об этих школьницах

В Киеве две школьницы выпали с большой высоты и, к сожалению, они погибли. Обеим девочкам было всего по 12 лет. Журналисты выяснили подробности ужасающей трагедии.

Жуткий инцидент произошел вечером 16 августа на улице Драгоманова. Одна из девочек там проживала.

К теме В Киеве две девочки выпали с 15 этажа: следователи предполагают, что могло быть самоубийство

Что известно о школьницах

Эти девочки были подругами. В день трагедии одна школьница пришла в гости к другой. Это мог быть не несчастный случай, а самоубийство. По предварительной версии от СМИ, дети не случайно выпали с 15 этажа, а именно прыгнули вниз.

Полиция выясняет все обстоятельства гибели несовершеннолетних киевлянок и пока не озвучивает предварительных версий.

Специалисты должны обработать и проверить содержимое телефонов и компьютеров девушек. Изучают круг общения, социальные сети. Следователи сейчас опрашивают друзей, знакомых и родственников девушек,

– объяснили копы.

Похожие случаи в Украине

Ранее в Суворовском районе Одессы 13-летняя школьница тоже упала с высоты и, к сожалению, погибла. Ее тело обнаружили на улице Академика Воробьева.

Впоследствии стало известно, что эта девочка выпала с 9 этажа. А позже выяснилось, что она прыгнула с общего балкона многоэтажки.

Напомним, подобный случай в этом году произошел в Киеве на Борщаговке. Там утром нашли тело девочки возле многоэтажного дома. Она выпала из окна и погибла на месте от травм. Позже приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Также трагически погибла еще одна несовершеннолетняя киевлянка. В Соломенском районе столицы 13-летняя девочка выпала с общего балкона, расположенного на 10 этаже. Школьница сначала упала на козырек подъезда, а потом – на бетонную лестницу. Она умерла мгновенно.

Ранее в Днепре 12-летняя школьница выпала из 7 этажа недостроя. К счастью, этой девочке удалось выжить. Медики стабилизировали ее состояние и сделали оптимистический прогноз. Сама школьница не помнит, как падала, потому что была в тот момент без сознания.

Правоохранители пока не комментируют информацию о возможных предсмертных записках, но и не опровергают ее. Все детали не разглашаются, потому что идет расследование, к которому привлекли киберполицию.