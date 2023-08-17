Моторошне падіння 12-річних дівчаток з 15 поверху в Києві: що відомо про цих школярок

У Києві дві школярки випали з великої висоти та, на жаль, загинули. Обом дівчатам було всього лише по 12 років. Журналісти з'ясували подробиці жахливої трагедії.

Моторошний інцидент стався ввечері 16 серпня на вулиці Драгоманова. Одна з дівчаток там мешкала.

До теми У Києві двоє дівчаток випали з 15 поверху: слідчі припускають, що могло бути самогубство

Що відомо про школярок

Ці дівчата були подругами. В день трагедії одна школярка завітала в гості до іншої. Це міг бути не нещасний випадок, а самогубство. За попередньою версією від ЗМІ, діти не випадково випали з 15 поверху, а саме стрибнули вниз.

Поліція з'ясовує всі обставини загибелі неповнолітніх киянок та поки що не озвучує попередніх версій.

Фахівці мають опрацювати та перевірити зміст телефонів та комп’ютерів дівчат. Вивчають коло їх спілкування, соціальні мережі. Слідчі зараз опитують друзів, знайомих та родичів дівчат,

– пояснили копи.

Схожі випадки в Україні

Раніше у Суворовському районі Одеси 13-річна школярка теж впала з висоти та, на жаль, загинула. Її тіло знайшли на вулиці Академіка Воробйова.

Згодом стало відомо, що ця дівчинка випала з 9 поверху. А пізніше з'ясувалося, що вона стрибнула з загального балкона багатоповерхівки.

Нагадаємо, схожий випадок цього року стався у Києві на Борщагівці. Там вранці знайшли тіло дівчинки біля багатоповерхового будинку. Вона випала з вікна та загинула на місці від травм. Медики, які пізніше приїхали, лише констатували смерть.

Також трагічно загинула ще одна неповнолітня киянка. У Солом'янському районі столиці 13-річна дівчинка випала з загального балкона, що розташований на 10 поверсі. Школярка спершу впала на дашок під'їзду, а потім – на бетонні сходи. Вона померла миттєво.

Раніше у Дніпрі 12-річна школярка випала з 7 поверху недобудови. На щастя, цій дівчинці вдалося вижити. Медики стабілізували її стан та зробили оптимістичний прогноз. Сама школярка не пам'ятає, як падала, бо була у той момент непритомною.

Правоохоронці наразі не коментують інформацію про можливі посмертні записки, але й не спростовують її. Всі деталі не розголошуються, бо триває розслідування, до якого залучили кіберполіцію.