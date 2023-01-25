Борьба за жизнь продолжается: пострадавшую в Броварах 6-летнюю Алису перевезли на лечение в Австрию

Жуткая авиакатастрофа произошла в Броварах 18 января. Тогда вблизи детского сада упал вертолет с руководством МВД. К сожалению, в результате пострадала 6-летняя Алиса, за чью жизнь борются медики.

В среду 25 января стало известно, что пострадавшая девочка в детском саду в Броварах, отправилась на лечение в Австрию. Перед этим ее во Львов транспортировали вместе с отцом.

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Девочку доставили во Львов в тяжелом состоянии

Известно, что во Львов 6-летнюю Алису с мамой доставили в тяжелом состоянии. Они получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Маму девочки доставили во взрослую Больницу Святого Пантелеймона, а дочь с папой – в детскую Больницу Святого Николая.

Заметим, что в Австрию уже эвакуировали шестерых украинцев: трех взрослых и троих детишек. Перед транспортировкой за границу их готовили врачи из Первого медицинского объединения Львова.

Кроме Алисы в Австрию транспортировали 5-летнюю девочку с ожогами дыхательных путей, а также 7-летнюю Сашу Бреус, у которой сильные ожоги лица и головы.

Алиса с отцом – последние, кто едет за границу на лечение. Мама девочки уже в Австрии, где о ней заботятся медики. Отец Вячеслав, говорят врачи, верит в то, что все будет хорошо. Он искренне мечтает о том, чтобы семья была снова вместе, а маленькая Алиса пошла в школу и получила свой оранжевый пояс по каратэ, о котором она мечтает.

Алису транспортировали в Австрию для лечения / Фото Первого медицинского объединения Львова

Что известно об Алисе и ее маме

Как мы уже говорили, Алиса и ее мама получили серьезные ранения в результате падения вертолета 18 января. Они как раз шли в детский сад, когда произошла авиакатастрофа.

Известно, что мама буквально закрыла своим телом дочь, чтобы спасти ей жизнь. Ее кума рассказала тогда, что Надежда Оксюта (так зовут маму Алисы) и малышка живы. Но их отправили в реанимацию в Киеве, в ожоговый центр.

Об Алисе известно, что она – маленькая спортсменка. 6-летняя девочка до этого жуткого момента занималась киокушинкой каратэ в местной секции.

Поддержать семью потерпевшей Алисы можно по реквизитам. Карта папы Алисы: 5168 1801 0224 4347; 4441 1144 4396 5437 – Оксюта Вячеслав.

Редакция 24 Канала желает скорейшего выздоровления Алисе и ее матери. Выражаем надежду, что девочка очень скоро сможет вернуться на татами. А на занятие будет вести ее за руку мама.