Женщина прикрыла ребенка своим телом, чтобы та получила меньше повреждений. В настоящее время они обе находятся в реанимации. Об этом сообщила родственница потерпевшей, пишет 24 Канал.

К теме Погибла женщина и ребенок, которые шли в садик: подробности о жертвах авиакатастрофы в Броварах

Моя кума Надежда Оксюта с дочерью Алисой, сегодня утром она вела ребенка в тот самый садик. Слава Богу, они живы, но состояние крайне тяжелое. Обе находятся в реанимации в Киеве. В ожоговом центе. Надя накрыла Алисочку собой, как настоящая мама,

– рассказала женщина.



Пострадала Надежда с дочерью Алисой / Фото из инстаграма Надежды Оксюты



В каком состоянии потерпевшие неизвестно / Фото из инстаграма Надежды Оксюты

Внимание! Родственница пострадавших также прикрепила реквизиты карты мужа Надежды для желающих помочь семье. Оксюта Вячеслав Владимирович – 5168180102244347.

Главное о падении вертолета в Броварах

Около 16:00 18 января спасатели закончили все работы на месте трагедии. В результате падения самолета погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

Фото с места трагедии в Броварах / Фото 24 Канала, Валентины Полищук