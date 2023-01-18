Жінка прикрила дитину своїм тілом, аби та зазнала менших ушкоджень. Наразі вони обидві перебувають у реанімації. Про це повідомила родичка потерпілої, пише 24 Канал.
До теми Загинула жінка та дитина, які йшли у садок: подробиці про жертв авіатрощі в Броварах
Моя кума Надія Оксюта з донькою Алісою сьогодні зранку вела дитину в той самий садочок. Дякувати Богу вони живі, але стан вкрай важкий. Обоє перебувають в реанімації у Києві. В опіковому центі. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня мама,
– розповіла жінка.
Постраждала Надія з донечкою Алісою / Фото інстаграм Надії Оксюти
У якому стані потерпілі наразі невідомо / Фото інстаграм Надії Оксюти
Головне про падіння вертольота у Броварах
- Близько 16:00, 18 січня рятувальники закінчили усі роботи на місці трагедії. Внаслідок падіння літака загинуло 14 людей, серед них – 1 дитина. Окрім того, постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.
Фото з місця трагедії у Броварах / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук
- Загинули усі, хто перебував на борту вертольота – 6 осіб оперативної групи МВС, включаючи керівництво МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
- Зазначимо, що літак впав поруч із дитсадком, будівлю було пошкоджено пожежею. На момент падіння літака у садку перебували 73 дитини.
- Наразі триває розслідування під контролем СБУ. Слідство встановить, що могло стати причиною падіння гелікоптера. В СБУ опрацьовують кілька версій: порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера, також не виключають умисних дій щодо знищення вертольота.