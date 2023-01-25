Боротьба за життя триває: постраждалу в Броварах 6-річну Алісу перевезли на лікування до Австрії

Моторошна авіатроща сталася у Броварах 18 січня. Тоді поблизу дитячого садочка впав вертоліт з керівництвом МВС. На жаль, внаслідок цього постраждала 6-річна Аліса, за чиє життя борються медики.

У середу 25 січня стало відомо, що дівчинку, котра постраждала в дитячому садочку у Броварах, вирушила на лікування до Австрії. Перед цим її до Львова транспортували разом з батьком.

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Дівчинку доправили до Львова у важкому стані

Відомо, що до Львова 6-річну Алісу з мамою доправили у важкому стані. Вони отримали опіки обличчя, верхніх і нижніх кінцівок. Маму дівчинки доправили до дорослої Лікарні Святого Пантелеймона, а донечку з татом – до дитячої Лікарні Святого Миколая.

Зауважимо, що до Австрії вже евакуювали шістьох українців: трьох дорослих і трьох діточок. Перед транспортуванням за кордон, їх готували лікарі з Першого медичного об'єднання Львова.

Крім Аліси до Австрії транспортували 5-річну дівчинку з опіками дихальних шляхів, а також 7-річна Саша Бреус, у котрої сильні опіки обличчя та голови.

Аліса з батьком – останні, хто їде за кордон на лікування. Мама дівчинки вже в Австрії, де нею опікуються медики. Батько В'ячеслав, розповідають лікарі, вірить в те, що все буде добре. Він щиро мріє про те, щоб сім'я була знову разом, а маленька Аліса пішла до школи й отримала свій омріяний оранжевий пояс з карате.

Алісу транспортували до Австрії на лікування / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Що відомо про Алісу та її маму

Як ми вже говорили, Аліса та її мама зазнали серйозних поранень внаслідок падіння вертольота 18 січня. Вони саме йшли до дитячого садочка, коли сталася авіатроща.

Відомо, що мама буквально закрила своїм тілом донечку, щоб врятувати їй життя. Її кума розповіла тоді, що Надія Оксюта (так звати маму Аліси) та малеча живі. Але їх відправили до реанімації у Києві, в опіковий центр.

Про Алісу відомо, що вона – маленька спортсменка. 6-річна дівчинка до цього моторошного моменту займалася кіокушинкай карате у місцевій секції.

Підтримати родину потерпілої Аліси можна за реквізитами. Картка тата Аліси: 5168 1801 0224 4347; 4441 1144 4396 5437 – Оксюта В'ячеслав.

Редакція 24 Каналу бажає швидкого одужання Алісі та її матері. Висловлюємо сподівання, що дівчинка дуже скоро зможе повернутися на татамі. А на заняття її вестиме за руку мама.