Про це 22 січня розповіли у поліції Черкаської області. Андрій Маринченко був оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Яким було прощання

Церемонія відбулась у селі Горобіївка Черкаського район. Провести в останню путь загиблого правоохоронця прийшли всі односельці, рідні, друзі, знайомі, військовослужбовці та колеги поліцейські з Києва й Черкаської області.

Прощалися з Андрієм сотні людей. Туман ховав заплакані очі. Змучені горем обличчя та сльози небайдужих, але не зміг приховати крик матері. Вічна тобі пам'ять, Андрію! Навіки в строю, – написали поліцейські.



Похорон Маринченком на Черкащині / Фото Нацполіції



Рідні Андрія / Фото Нацполіції



Андрій загинув в авіакатастрофі / Фото Нацполіції



Церемонія прощання / Фото Нацполіції

На Черкащині попрощалися з Андрієм Маринченком / Фото Нацполіції

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