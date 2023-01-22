Про це 22 січня розповіли у поліції Черкаської області. Андрій Маринченко був оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
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Яким було прощання
Церемонія відбулась у селі Горобіївка Черкаського район. Провести в останню путь загиблого правоохоронця прийшли всі односельці, рідні, друзі, знайомі, військовослужбовці та колеги поліцейські з Києва й Черкаської області.
Прощалися з Андрієм сотні людей. Туман ховав заплакані очі. Змучені горем обличчя та сльози небайдужих, але не зміг приховати крик матері. Вічна тобі пам'ять, Андрію! Навіки в строю, – написали поліцейські.
Похорон Маринченком на Черкащині / Фото Нацполіції
Рідні Андрія / Фото Нацполіції
Андрій загинув в авіакатастрофі / Фото Нацполіції
Церемонія прощання / Фото Нацполіції
На Черкащині попрощалися з Андрієм Маринченком / Фото Нацполіції
Авіакатастрофа у Броварах: останні новини
- На Хмельниччині прощалися з Тетяною Шутяк, яка загинула у Броварах. Вона була заступницею керівника патронатної служби МВС. Тетяні 24 січня мало виповнитись 27 років.
- Гелікоптер МВС впав біля дитячого садочка. Там виникла пожежа. Тетяна Бойченко провела доньку у дошкільний заклад. Жінка загинула під уламками стелі, яка палала. Прощання з Тетяною відбулося 22 січня у Броварах.
- Також у Броварах попрощалися з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою. Мати та донька загинули у дитячому садку.
- В авіакатастрофі загинув бортовий механік Іван Касьянов. Його близькі поділилися спогадами.
- У Ніжині, на території спецзагону ДСНС, відбулося прощання з екіпажем гелікоптера.
- З міністром Денисом Монастирським та керівництвом відомства прощалися у Києві 21 січня. На церемонію прийшов президент Зеленський та перша леді.