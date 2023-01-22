Об этом 22 января рассказали в полиции Черкасской области. Андрей Маринченко был оперуполномочен по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
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Каково было прощание
Церемония прошла в селе Горобиевка Черкасского района. Провести в последний путь погибшего милиционера пришли все односельчане, родные, друзья, знакомые, военнослужащие и коллеги полицейские из Киева и Черкасской области.
Прощались с Андреем сотни людей. Туман прятал заплаканные глаза. Измученные горем лица и слезы неравнодушных, но не смог скрыть крик матери. Вечная тебе память, Андрей! Навеки в строю, – написали полицейские.
Похороны Маринченко в Черкасской области / Фото Нацполиции
Родные Андрея / Фото Нацполиции
Андрей погиб в авиакатастрофе / Фото Нацполиции
Церемония прощания / Фото Нацполиции
В Черкасской области попрощались с Андреем Маринченко / Фото Нацполиции
Авиакатастрофа в Броварах: последние новости
- На Хмельнитчине прощались с Татьяной Шутяк, погибшей в Броварах. Она была заместителем руководителя патронатной службы МВД. Татьяне 24 января должно было исполниться 27 лет.
- Вертолет МВД упал возле детского садика. Там возник пожар. Татьяна Бойченко провела дочь в дошкольное учреждение. Женщина погибла под обломками пылающего потолка. Прощание с Татьяной прошло 22 января в Броварах.
- Также в Броварах простились с 5-летней Миланой Пономаренко и ее матерью. Мать и дочь погибли в детском саду.
- В авиакатастрофе погиб бортовой механик Иван Касьянов. Его близкие поделились воспоминаниями.
- В Нежине, на территории спецотряда ГСЧС, произошло прощание с экипажем вертолета.
- С министром Денисом Монастырским и руководством ведомства прощались в Киеве 21 января. На церемонию пришел президент Зеленский и первая леди.