Сегодня, 22 января, с Татьяной Бойченко простились в Броварах. Об этом информирует 24 Канал.
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18 января Татьяна Бойченко проводила свою маленькую дочь Софию в детсад.
46-летняя женщина погибла под обломками горящего потолка. София, к счастью, не пострадала,
– отметили в СМИ.
Татьяна Бойченко погибла в результате авиакатастрофы в Броварах / Фото Трибуна – Бровары
С Татьяной Бойченко простились 22 января / Фото Трибуна – Бровары
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Кратко, что нужно знать об авиакатастрофе в Броварах
- Около 08:20 18 января у детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- На борту находилось руководство МВД. Они направлялись в командировку в одну из горячих точек.
- В результате падения вертолета в детском саду вспыхнул сильный пожар.
- Известно о 14 погибших, среди них один ребенок.
- В результате авиакатастрофы погиб Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
- Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.
- Обстоятельства трагедии выясняются. СБУ начало расследование. Следствие рассматривает три версии: нарушение правил полета; неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению вертолета.