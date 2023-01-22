Сегодня, 22 января, с Татьяной Бойченко простились в Броварах. Об этом информирует 24 Канал.

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18 января Татьяна Бойченко проводила свою маленькую дочь Софию в детсад.

46-летняя женщина погибла под обломками горящего потолка. София, к счастью, не пострадала,

– отметили в СМИ.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Броварах.

Татьяна Бойченко погибла в результате авиакатастрофы в Броварах / Фото Трибуна – Бровары

С Татьяной Бойченко простились 22 января / Фото Трибуна – Бровары

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Кратко, что нужно знать об авиакатастрофе в Броварах

Около 08:20 18 января у детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На борту находилось руководство МВД. Они направлялись в командировку в одну из горячих точек.

В результате падения вертолета в детском саду вспыхнул сильный пожар.

Известно о 14 погибших, среди них один ребенок.

В результате авиакатастрофы погиб Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Обстоятельства трагедии выясняются. СБУ начало расследование. Следствие рассматривает три версии: нарушение правил полета; неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению вертолета.

Обратите внимание! 24 Канал собрал все, что известно об авиакатастрофе в Броварах. Читайте об этом здесь.