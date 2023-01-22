Сьогодні, 22 січня, з Тетяною Бойченко попрощалися у Броварах. Про це інформує 24 Канал.

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18 січня Тетяна Бойченко проводила свою маленьку донечку Софію до дитсадка.

46-річна жінка загинула під уламками палаючої стелі. Софія, на щастя, не постраждала,

– зазначили у ЗМІ.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок авіакатастрофи у Броварах.

Тетяна Бойченко загинула внаслідок авіакатастрофи у Броварах / Фото Трибуна – Бровари

З Тетяною Бойченко попрощалися 22 січня / Фото Трибуна – Бровари

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Коротко, що треба знати про авіакатастрофу у Броварах

Близько 08:20 18 січня біля дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На борту перебувало керівництво МВС. Вони прямували у відрядження в одну з гарячих точок.

Внаслідок падіння гелікоптера у дитсадку спалахнула сильна пожежа.

Наразі відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина.

Внаслідок авіакатастрофи загинув Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.

Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав усе, що відомо про авіакатастрофу у Броварах. Читайте про це тут.