Сьогодні, 22 січня, з Тетяною Бойченко попрощалися у Броварах. Про це інформує 24 Канал.

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18 січня Тетяна Бойченко проводила свою маленьку донечку Софію до дитсадка.

46-річна жінка загинула під уламками палаючої стелі. Софія, на щастя, не постраждала,
– зазначили у ЗМІ.

Тетяна Бойченко загинула внаслідок авіакатастрофи у Броварах / Фото Трибуна – Бровари

З Тетяною Бойченко попрощалися 22 січня / Фото Трибуна – Бровари

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Коротко, що треба знати про авіакатастрофу у Броварах

  • Близько 08:20 18 січня біля дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
  • На борту перебувало керівництво МВС. Вони прямували у відрядження в одну з гарячих точок.
  • Внаслідок падіння гелікоптера у дитсадку спалахнула сильна пожежа.
  • Наразі відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина.
  • Внаслідок авіакатастрофи загинув Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
  • Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
  • Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.