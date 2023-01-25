У середу 25 січня стало відомо, що дівчинку, котра постраждала в дитячому садочку у Броварах, вирушила на лікування до Австрії. Перед цим її до Львова транспортували разом з батьком.
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Дівчинку доправили до Львова у важкому стані
Відомо, що до Львова 6-річну Алісу з мамою доправили у важкому стані. Вони отримали опіки обличчя, верхніх і нижніх кінцівок. Маму дівчинки доправили до дорослої Лікарні Святого Пантелеймона, а донечку з татом – до дитячої Лікарні Святого Миколая.
Зауважимо, що до Австрії вже евакуювали шістьох українців: трьох дорослих і трьох діточок. Перед транспортуванням за кордон, їх готували лікарі з Першого медичного об'єднання Львова.
Крім Аліси до Австрії транспортували 5-річну дівчинку з опіками дихальних шляхів, а також 7-річна Саша Бреус, у котрої сильні опіки обличчя та голови.
Аліса з батьком – останні, хто їде за кордон на лікування. Мама дівчинки вже в Австрії, де нею опікуються медики. Батько В'ячеслав, розповідають лікарі, вірить в те, що все буде добре. Він щиро мріє про те, щоб сім'я була знову разом, а маленька Аліса пішла до школи й отримала свій омріяний оранжевий пояс з карате.
Алісу транспортували до Австрії на лікування / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Що відомо про Алісу та її маму
- Як ми вже говорили, Аліса та її мама зазнали серйозних поранень внаслідок падіння вертольота 18 січня. Вони саме йшли до дитячого садочка, коли сталася авіатроща.
- Відомо, що мама буквально закрила своїм тілом донечку, щоб врятувати їй життя. Її кума розповіла тоді, що Надія Оксюта (так звати маму Аліси) та малеча живі. Але їх відправили до реанімації у Києві, в опіковий центр.
- Про Алісу відомо, що вона – маленька спортсменка. 6-річна дівчинка до цього моторошного моменту займалася кіокушинкай карате у місцевій секції.
Редакція 24 Каналу бажає швидкого одужання Алісі та її матері. Висловлюємо сподівання, що дівчинка дуже скоро зможе повернутися на татамі. А на заняття її вестиме за руку мама.