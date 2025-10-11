Российские войска не оставляют попыток прорваться на позиции Сил обороны Украины. Впрочем, партизанское движение на фронте продолжает сопротивляться оккупантам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Что известно о российском штурме под Волчанском?

Захватчики планировали проводить наступательные действия на одном из участков фронта. Агенты "Атеш" из 82-го мотострелкового полка помогли сорвать штурм россиян в лесах под Волчанском.

Партизаны смогли передать точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест пребывания оккупантов.

Такая ценная информация также помогла с определением расположения огневых точек, маршрутов подвоза боеприпасов и графика смены подразделений.

Заметьте! Благодаря переданным партизанами данным Силы обороны Украины смогли заранее подготовиться к возможным наступательным действиям и ударить по противнику в ответ.

Вследствие эффективной работы украинских военных план россиян потерпел крах еще до его начала.

Как партизаны противостоят оккупантам на фронте?