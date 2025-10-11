Російські війська не полишають спроб прорватися на позиції Сил оборони України. Втім, партизанський рух на фронті продовжує опиратися окупантам.

Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Що відомо про російський штурм під Вовчанськом?

Загарбники планували проводити наступальні дії на одній з ділянок фронту. Агенти "Атеш" з 82-го мотострілецького полку допомогли зірвати штурм росіян в лісах під Вовчанськом.

Партизани змогли передати точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць перебування окупантів.

Така цінна інформація також допомогла з визначенням розташування вогневих точок, маршрутів підвозу боєприпасів і графіка зміни підрозділів.

Зауважте! Завдяки переданим партизанами даним Сили оборони України змогли заздалегідь підготуватися до можливих наступальних дій та вдарити по противнику у відповідь.

Внаслідок ефективної роботи українських військових план росіян зазнав краху ще до його початку.

Як партизани протистоять окупантам на фронті?