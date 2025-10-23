Зеленский просит Европу уступить очередь, чтобы Украина получила Patriot быстрее

Украина ожидает поставку новых систем ПВО. Президент Зеленский призвал Европу уступить очередь, чтобы это произошло быстрее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства к участникам заседания Европейского совета.

Что предлагает Зеленский Европе?

Зеленский выразил просьбу к Европе быть активными в вопросах противовоздушной обороны Украины.

Сейчас есть список из стран, которые ожидают от нас поставок Patriot. Президент попросил уступить место страны, которым пока не нужно защищаться от ракет и дронов.

Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди. А у некоторых стран системы Patriot уже есть, но, к счастью, им не нужно их использовать так, как нам,

– сказал Зеленский.

Он предложил изменить порядок: если Украина получит системы сейчас, то она будет готова вернуть их или заменить, когда наступит ее очередь.

"Поэтому прошу вас быть гибкими относительно наших потребностей в противовоздушной обороне – во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом. А поддержка в сфере противовоздушной обороны должна быть действительно общим европейским делом – когда все в Европе помогают кому-то одному, выигрывает вся Европа", – подытожил президент.

Что известно о Patriot для Украины?