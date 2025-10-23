Зеленський просить Європу поступитися чергою, аби Україна отримала Patriot швидше

Україна очікує на поставку нових систем ППО. Президент Зеленський закликав Європу поступитися чергою, аби це сталося швидше.

Що пропонує Зеленський Європі?

Зеленський висловив прохання до Європи бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони України.

Наразі є список із країн, які очікують від нас поставок Patriot. Президент попросив поступитися місцем країни, яким наразі не потрібно захищатися від ракет та дронів.

Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам,

– сказав Зеленський.

Він запропонував змінити порядок: якщо Україна отримає системи зараз, то вона буде готова повернути їх або замінити, коли настане її черга.

"Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою – коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа", – підсумував президент.

Що відомо про Patriot для України?