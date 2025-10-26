Вернулся из Италии и погиб в бою под Покровском: Львовщина встречает воина на щите
- Павел Бобко погиб в июле под Покровском, его смерть подтвердили только в октябре.
- Он служил в 24-й механизированной бригаде, вернулся из Италии на защиту Украины после начала вторжения России.
В июле этого года под Покровском положил свою жизнь 33-летний Павел Бобко. Смерть защитника подтвердили лишь недавно, длительный период его считали пропавшим без вести.
О трагической потере сообщили в Золочевском городском совете, передает 24 Канал.
Кем был погибший воин при жизни?
Как рассказали журналисты "Золочев.нет", Павел Бобко (позывной "Турист") служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила еще с 2014 года. Он участвовал в боевых действиях на Луганском направлении.
Впоследствии уехал работать в Италию. Однако с началом полномасштабного вторжения России он вернулся на родину, чтобы снова стать на ее защиту.
На момент гибели он служил старшим механиком-водителем 1-го отделения взвода наблюдения разведывательной роты 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша.
За три с половиной года на фронте Павел прошел через самые горячие точки боев, дважды получил ранения, но каждый раз возвращался в ряды Вооруженных сил.
В июне этого года ему исполнилось 33 года. 17 июля связь с ним оборвалась. Как стало известно позже, его автомобиль подвергся атаке вражеского FPV-дрона под Покровском, в результате чего он погиб.
Только 23 октября семья Павла получила официальное подтверждение его гибели.
Парастас состоится 28 октября 2025 года, в 19 часов в родном доме в селе Подлипцы. Чин похорон – 29 октября 2025 года, в 11 часов в селе Подлипцы,
– написали в Золочевском горсовете.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память Павлу!
Их жизни оборвались на войне против России
В боях за Украину погиб днепровский танцор и звукорежиссер Сергей Сокур. Почти год он считался пропавшим без вести, однако недавно результаты ДНК-экспертизы подтвердили его смерть во время выполнения боевого задания.
Также на фронте погиб 32-летний Федор Манаков – уроженец Энергодара и работник Запорожской АЭС. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Украину.
Еще одним героем, который отдал жизнь за Родину, стал Владимир Щербань. Он погиб 18 августа 2024 года во время боевых действий вблизи населенного пункта Невское, что на Луганщине, в Сватовском районе.