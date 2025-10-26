Вернулся из Италии и погиб в бою под Покровском: Львовщина встречает воина на щите

В июле этого года под Покровском положил свою жизнь 33-летний Павел Бобко. Смерть защитника подтвердили лишь недавно, длительный период его считали пропавшим без вести.

О трагической потере сообщили в Золочевском городском совете, передает 24 Канал.

Кем был погибший воин при жизни?

Как рассказали журналисты "Золочев.нет", Павел Бобко (позывной "Турист") служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила еще с 2014 года. Он участвовал в боевых действиях на Луганском направлении.

Впоследствии уехал работать в Италию. Однако с началом полномасштабного вторжения России он вернулся на родину, чтобы снова стать на ее защиту.

На момент гибели он служил старшим механиком-водителем 1-го отделения взвода наблюдения разведывательной роты 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша.

За три с половиной года на фронте Павел прошел через самые горячие точки боев, дважды получил ранения, но каждый раз возвращался в ряды Вооруженных сил.

В июне этого года ему исполнилось 33 года. 17 июля связь с ним оборвалась. Как стало известно позже, его автомобиль подвергся атаке вражеского FPV-дрона под Покровском, в результате чего он погиб.

Только 23 октября семья Павла получила официальное подтверждение его гибели.

Парастас состоится 28 октября 2025 года, в 19 часов в родном доме в селе Подлипцы. Чин похорон – 29 октября 2025 года, в 11 часов в селе Подлипцы,

– написали в Золочевском горсовете.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память Павлу!

Их жизни оборвались на войне против России