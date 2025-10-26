Повернувся з Італії й загинув у бою під Покровськом: Львівщина зустрічає воїна на щиті
- Павло Бобко загинув у липні під Покровськом, його смерть підтвердили лише в жовтні.
- Він служив у 24-й механізованій бригаді, повернувся з Італії на захист України після початку вторгнення Росії.
У липні цього року під Покровськом поклав своє життя 33-річний Павло Бобко. Смерть захисника підтвердили лише нещодавно, тривалий період його вважали зниклим безвісти.
Про трагічну втрату повідомили в Золочівській міській раді, передає 24 Канал.
Ким був загиблий воїн за життя?
Як розповіли журналісти "Золочів.нет", Павло Бобко (позивний "Турист") служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ще з 2014 року. Він брав участь у бойових діях на Луганському напрямку.
Згодом поїхав працювати до Італії. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії він повернувся на батьківщину, щоби знову стати на її захист.
На момент загибелі він служив старшим механіком-водієм 1-го відділення взводу спостереження розвідувальної роти 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
За три з половиною роки на фронті Павло пройшов через найгарячіші точки боїв, двічі отримав поранення, але щоразу повертався до лав Збройних сил.
У червні цього року йому виповнилося 33 роки. 17 липня зв'язок з ним обірвався. Як стало відомо пізніше, його автомобіль піддався атаці ворожого FPV-дрона під Покровськом, внаслідок чого він загинув.
Тільки 23 жовтня родина Павла отримала офіційне підтвердження його загибелі.
Парастас відбудеться 28 жовтня 2025 року, о 19 годині в рідному домі в селі Підлипці. Чин похорону – 29 жовтня 2025 року, об 11 годині в селі Підлипці,
– написали в Золочівській міськраді.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять Павлу!
Їхні життя обірвалися на війні проти Росії
У боях за Україну загинув дніпровський танцюрист і звукорежисер Сергій Сокур. Майже рік він вважався зниклим безвісти, однак нещодавно результати ДНК-експертизи підтвердили його смерть під час виконання бойового завдання.
Також на фронті загинув 32-річний Федір Манаков – уродженець Енергодара та працівник Запорізької АЕС. Від перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Україну.
Ще одним героєм, який віддав життя за Батьківщину, став Володимир Щербань. Він загинув 18 серпня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Невське, що на Луганщині, у Сватівському районі.