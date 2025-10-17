Во время выполнения боевых задач на Черниговщине оборвалась жизнь военного из Фастова Павла Гацюка. Украинский защитник погиб 12 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фастовский городской совет.

Павел Гацюк погиб во время боевого задания

Военный Павел Гацюк возвращается домой на щите.

Воин родился 24 апреля 1985 года в Фастове Киевской области. Он учился в Фастовской общеобразовательной школе №7, а впоследствии работал бригадиром в ООО "Компания "Юнивест маркетинг". Позже на пути мужчины также была работа печатником уже за пределами родного Фастова.

14 октября 2006 Павел Гацюк женился на любимой Наталье, у них также родилось двое детей – Андрей и Софийка.

После начала полномасштабного вторжения врага мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Военный имел звание младшего сержанта, был главным сержантом-командиром стрелкового отделения стрелкового взвода 24 стрелковой роты 8 батальона ТрО и имел позывной "Ганс".

Павел Гацюк был надежным другом, любящим мужем и заботливым папой,

– рассказали в Фастовском городском совете.

12 октября 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания на Черниговщине.

"В скорби остались жена Наталья, дети Андрей и София, отец Валентин, теща Людмила, сестры Мария и Ольга и вся большая семья", – добавили в горсовете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Гацюка. Вечная память!

