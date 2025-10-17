Під час виконання бойових завдань на Чернігівщині обірвалося життя військового з Фастова Павла Гацюка. Український захисник загинув 12 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фастівську міську раду.

Читайте також До останнього стояв за Україну: на війні загинув захисник Євген Повєткін

Павло Гацюк загинув під час бойового завдання

Військовий Павло Гацюк повертається додому на щиті.

Воїн народився 24 квітня 1985 року у Фастові Київської області. Він навчався у Фастівській загальноосвітній школі №7, а згодом працював бригадиром у ТОВ "Компанія "Юнівест маркетинг". Пізніше на шляху чоловіка також була робота друкарем вже за межами рідного Фастова.

14 жовтня 2006 року Павло Гацюк одружився з коханою Наталею, у них також народилося двоє дітей – Андрій та Софійка.

Після початку повномасштабного вторгнення ворога чоловік добровільно долучився до лав Збройних Сил України. Військовий мав звання молодшого сержанта, був головним сержантом-командиром стрілецького відділення стрілецького взводу 24 стрілецької роти 8 батальйону ТрО та мав позивний "Ганс".

Павло Гацюк був надійним другом, люблячим чоловіком і турботливим татусем,

– розповіли у Фастівський міській раді.

12 жовтня 2025 рок захисник загинув під час виконання бойового завдання на Чернігівщині.

"У скорботі залишилися дружина Наталія, діти Андрій та Софія, батько Валентин, теща Людмила, сестри Марія та Ольга й уся велика родина", – додали в міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Гацюка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну