Удар по Печенежской плотине: временно перекрыто движение на 2 автомобильных дорогах

Россияне нанесли удар возле поселка Печенеги, что на Харьковщине. Из-за повреждения плотины Печенежского водохранилища, движение по двум дорогам рядом приостановлено.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Какие дороги перекрыли после удара?

Россия ударила по Печенежскому водохранилищу на Харьковщине в воскресенье, 7 декабря. Из-за разрушения плотины временно закрыто движение на таких дорогах:

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук возле Печенег,

Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук возле Печенег, Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка возле Старого Салтова.

Сейчас объезд осуществляется по маршруту: Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Схема объезда на Харьковщине / Фото с фейсбука Службы

На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия,

– говорится в сообщении.

В Службе отметили, что ограничения ввели из-за опасных повреждений дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда.

Что известно об ударе по плотине?