7 грудня, 14:25
Удар по Печенізькій греблі: тимчасово перекрито рух на 2 автомобільних дорогах

Дарія Черниш
Основні тези
  • Через пошкодження Печенізької греблі було призупинено рух на дорогах Т-21-11 та Т-21-04.
  • Об'їзд здійснюється маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ, а на місці працюють спеціалісти.

Росіяни завдали удару біля селища Печеніги, що на Харківщині. Через пошкодження греблі Печенізького водосховища, рух двома дорогами поряд призупинено.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дивіться також Де розташоване Печенізьке водосховище, по греблі якого вдарили росіяни: показуємо на карті 

Які дороги перекрили після удару?

Росія вдарила по Печенізькому водосховищу на Харківщині у неділю, 7 грудня. Через руйнування греблі тимчасово закрито рух на таких дорогах:

  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук біля Печеніг,
  • Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка біля Старого Салтова. 

Наразі об'їзд здійснюється за маршрутом: Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

Схема об'їзду на Харківщині / Фото з фейсбуку Служби

На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи,
– йдеться в повідомленні.

У Службі зазначили, що обмеження ввели через небезпечні ушкодження дорожньої інфраструктури та неможливість безпечного проїзду.

Що відомо про удар по греблі?

  • Голова громади Гусаров повідомив Суспільному, що окупанти влучили в водосховище ракетою. Опісля Росія знову завдала ударів. Попередньо, обійшлось без постраждалих. 

  • Печенізьке водосховище забезпечує Харків на більш як 70% води. Воно має об'єм у 341 мільйон кубометрів.

  • Раніше воно вже було ушкоджене після знищення мостів у 2022 році. 