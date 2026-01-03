Псевдоработники СБУ и деньги "на проверку": мошенники выманили у пенсионерки более 1,4 миллиона
- В Киеве пенсионерка отдала крупную сумму денег мошенникам.
- Они представились работниками СБУ и "должны были проверить" деньги на причастность к стране-агрессору.
В Киеве пенсионерка отдала более 1 миллиона 400 тысяч гривен мошенникам, которые представились работниками СБУ. Они убедили ее, что должны "проверить деньги" на причастность к стране-агрессору.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городскую прокуратуру.
Смотрите также Колл-центр в Украине обворовывал европейцев под видом инвестиций: полиция разоблачила мошенников
Как мошенники обманули пенсионерку в Киеве?
Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон 74-летней женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы.
Ей сообщили, что якобы СБУ должна проверить ее деньги на причастность к стране-агрессору. Мошенники заявили, что для этого она должна предоставить на проверку все сбережения, а через несколько дней деньги ей вернут.
Считая, что она действительно общается с работниками спецслужб, женщина передала так называемому "агенту" все свои сбережения – более 21 тысячи долларов, около 5 тысяч евро и около 285 тысяч гривен. В целом это более 1 миллиона 400 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
О подозрении в мошенничестве сообщили 30-летнему жителю Киева, который обманул пенсионерку. Его действия квалифицированы как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению мошенничества.
Другие случаи
На Львовщине 2 пенсионерки стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники от имени полицейских требовали у женщин деньги за спасение их родственников.
Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которая незаконно занималась продажей оружия и патронов. Для маскировки противоправной деятельности, злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов.