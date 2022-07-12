Для задержания группировки Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию в Киеве.

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У злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов к нему. Среди них и 13 автоматов АК-74 и 3 тысячи патронов к ним. Это оружие они пытались продать за 20 тысяч долларов.

Выдавали себя за правоохранителей

Установлено, что в состав преступной группы входило несколько жителей столицы.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов. Кроме того, во время обысков у задержанных обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия.



Задержание подозреваемого в продаже оружия / Фото СБУ

Оружие они хранили в собственных домах.

Своих клиентов подыскивали из-за личных связей, в том числе среди криминальных кругов.

Сейчас стражи порядка пытаются установить, откуда у группировки было оружие. А также кто еще может быть причастен к их незаконной деятельности.