Как будет работать финмониторинг политиков: в НБУ развеяли главные мифы

После принятия закона об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) к ним не будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подробно опроверг информацию о финмониторинге политически значимых лиц.

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Начнём с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЭР,

– объяснил он.

По словам Пышного, даже если к лицу применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.

О чем идет речь в законе

Глава НБУ также пояснил, что через 12 месяцев после того, как РЭР перестанет выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедится, что рисков, свойственных РЭР, нет, его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.

"Никто не собирается наказывать РЭР какими-то пожизненными усиленными проверками", – добавил Андрей Пышный.

Также он отреагировал на опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЭР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется,

– подчеркнул Пышный.

Он добавил, что принятый закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении РЭР непропорциональных мер. Речь идет о риск-ориентированном подходе, который банки должны применять на практике.

Штрафы для финучреждений

По словам главы НБУ, речь идет о существенных штрафах, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентированный подход.

"В законе – это цифра 1,7 миллиона гривен для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, которые позволяют применить к банкам более существенные меры влияния – штрафы до 10 миллионов гривен", – отметил Пышный.

Кратко о законе о PEP