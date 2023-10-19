17 октября Верховная Рада поддержала законопроект о PEР (politically exposed persons). Уже третий день идут споры по поводу его важности, поэтому постараюсь ответить на те вопросы, которые вас точно интересуют.

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Что даст Украине закон о PEP?

Это прямое требование к нам как потенциальному члену Европейского Союза. Европейское право комплексное, и нам нужно прилагать усилия, выходить из зоны комфорта, но в конце концов все равно обеспечивать такую законодательную базу, которая бы отвечала стандартам, которые от нас требуют.

Закон о PEP – это часть рекомендаций FATF (Международная организация, которая занимается разработкой стандартов и рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) и приведение в соответствие директиве ЕС от 20 мая 2015 года. Эта директива касается предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Еще один наш экзаменатор в этом вопросе – Международный валютный фонд, который тоже прямо требовал от нас одобрения этого закона.

Хотим в ЕС – нам нужен закон о политически значимых лицах. Хотим получать средства от МВФ – нам опять-таки требуется закон о политически значимых лицах.

Какие изменения произойдут согласно принятому закону?

1. Статус публичных деятелей закрепляется бессрочно. В 2019 году он также закреплялся пожизненно для "деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях", "иностранных публичных деятелей" и "национальных публичных деятелей", но затем срок был изменен до 3 лет (усилиями депутата от ОПЗЖ Мамки, отмечу). Тогда такой поворот событий вызвал серьезное недовольство наших международных партнеров. Поэтому исправляемся.

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2. Субъекты первичного финансового мониторинга (например, банки, аудиторы; далее – СПФМ) должны ввести рискориентированный подход при обслуживании политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц.

3. Если СПФМ отказывает политически значимым лицам в финансовых операциях, то тот же СПФМ (то есть опять-таки это может быть банк) должен в течение 5 рабочих дней предоставить письменное объяснение этому отказу. СПФМ (банк) не принимает (прекращает принимать) предусмотренные меры по PEP, если лицо покинуло свой пост более 12 месяцев назад и не несет в себе рисков, присущих PEP. Тогда проверки этой персоны – такие же, как и к другим клиентам банка.

4. Усиливается ответственность СПФМ за нарушение требований в работе с PEP. Речь идет о ненадлежащем применении рискориентированного подхода, безосновательном отказе от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений. Штраф за это – до 100 тысяч необлагаемых минимумов.

Кто попадает в категорию PEP?

Президент Украины, премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители, руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом Украины и его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами, руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, должности которых входят в категорию "А" и государственные служащие, должности которых входят в категорию "А";

секретарь и заместители секретаря СНБО;

народные депутаты Украины;

председатель и члены правления НБУ, члены Совета НБУ, председатели и судьи КСУ, ВСУ и высших специализированных судов, члены ВРП, ВККС и КГКП;

генеральный прокурор, глава СБУ, директора НАБУ, ДБР, БЭБ и их заместители;

глава и члены Нацсовета, Антимонопольного комитета, председатель НАПК и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ, командующие Сухопутными войсками, Воздушными силами и Военно-морскими силами ВСУ;

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов СБУ, председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50%;

члены руководящих органов политических партий.

Пока невозможно подсчитать точное количество политически значимых лиц, однако счет будет идти на тысячи человек. Исключает этот подсчет, к примеру, категория руководящих органов политических партий. Очевидно, что по этому показателю в PEP попадет большое количество человек, но насколько – вопрос открыт.

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Есть ли риски?

Да, безусловно, сам по себе одобренный законопроект не совершенен. В том числе и раньше была проблема с тем, что банки отказывались обслуживать PEP-ов. Под список политически значимых лиц попадали и члены семей государственных деятелей, что иногда приводило к абсурдным ситуациям. Также были вопросы о чрезмерном мониторинге PEP-ов.

Для адекватного уравновешивания инициативы необходимо привлечение НБУ. Главный банк страны должен дать четкие рекомендации другим банкам (и СПФМ в целом) по мониторингу и рискоориентированному подходу в работе с политически значимыми лицами. Надлежащие рекомендации НБУ стали бы залогом того, что банки все меньше будут отказывать PEP в обслуживании без реальных причин. Тем более что возможные штрафы для СПФМ также усилены.

Есть надежда, что это будет иметь сдерживающий эффект, а банки будут последовательными в своих действиях по поводу PEP.