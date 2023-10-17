Этот закон синхронизирует нормы финансового мониторинга Украины и ЕС и был важен для начала переговоров о вступлении Киева. В то же время, депутаты до последнего пытались оттягивать его принятие.
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Что известно об изменениях в законодательстве в отношении политически значимых лиц
По сообщению Ярослава Железняка, решение поддержало 276 народных депутатов. Законопроект предусматривает, что украинские банки смогут проводить финансовый мониторинг политически значимых лиц безотносительно времени, прошедшего от их пребывания в должности.
Этот мониторинг касается только потенциально опасных финансовых операций, в том числе тех, в которых участвуют средства, происхождение которых должностные лица не смогут объяснить. В то же время, нардепы усилили ответственность банков за необоснованный отказ в предоставлении финансовых услуг.
"(По этому законопроекту – 24 Канал) даже было сигнальное голосование. Фраза "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", – рассказал Железняк.
Кто принадлежит к политически значимым лицамСреди тех, кто подпадает под действие этого закона – Президент Украины, министры, депутаты Верховной Рады, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, чиновники ВСУ, НБУ, СБУ и антикоррупционных органов. Полный список лиц приведен в законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов".
Закон о политически значимых лицах: хронология событий
- Впервые закон о том, что высшие государственные чиновники являются клиентами с повышенным риском, приняли в 2015 году. Тогда же был внесен срок ограниченного действия этих рисков: 3 года.
- Однако в 2019 году Верховная Рада приняла уже упомянутый закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов", не имевший конечного срока действия в проведении финмониторинга. Такая норма соответствовала практикам Евросоюза.
- Как отмечают обозреватели, проблемой во внедрении этого закона стало то, что украинские банки начали проводить финансовые проверки необоснованно, а иногда даже отказывали бывшим топ-чиновникам в предоставлении финансовых услуг.
- Спустя какое-то время в ноябре 2022 года Верховная Рада решила принять новую версию этого закона, в которой возвращали предыдущую норму об ограничении действия статуса политически значимого лица сроком на 3 года после завершения пребывания в должности.
- Такая инициатива противоречила нормам ЕС и была воспринята негативно международным сообществом, поскольку увеличивала возможности для коррупционных рисков. Учитывая это, Евросоюз включил требование возвращения старой редакции закона в свою программу действий для Украины, утвердившейся вместе с обретением Киевом статуса кандидата в члены ЕС. Также к этому решению была привязана помощь МВФ.
- Однако народные депутаты до последнего пытались сопротивляться возвращению к "пожизненному" статусу политически значимых лиц. В частности, 21 сентября Рада приняла закон в соответствии с нормами западного финмониторинга, но при этом прописала, что он вступит в силу с момента присоединения Украины к ЕС.
- Конечно, такое оттягивание действия антикоррупционного закона не одобрили западные чиновники, поэтому Верховной Раде пришлось отказаться от этой правки.