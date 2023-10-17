Цей закон синхронізує норми фінансового моніторингу України та ЄС і був важливим для початку переговорів про вступ Києва. Водночас депутати до останнього намагалися відтягувати його прийняття.

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Що відомо про зміни в законодавстві щодо політично значущих осіб

За повідомленням Ярослава Железняка, рішення підтримало 276 народних депутатів. Законопроєкт передбачає, що українські банки зможуть проводити фінансовий моніторинг політично значущих осіб безвідносно до часу, що минув від їхнього перебування на посаді.

Водночас цей моніторинг стосується лише потенційно небезпечних фінансових операцій, зокрема й тих, у яких беруть участь кошти, походження яких посадовці не зможуть пояснити. Водночас нардепи посилили відповідальність банків за необґрунтовану відмову в наданні фінансових послуг.

"(По цьому законопроєкту – 24 Канал) навіть було сигнальне голосування. Фраза "Зелена кнопка – це наш шлях до Європейського Союзу" запам'ятається надовго", – розповів Железняк.

Хто належить до політично значущих осіб Серед тих, хто підпадає під дію цього закону – Президент України, міністри, депутати Верховної Ради, голови та судді Конституційного та Верховного судів, топпосадовці ЗСУ, НБУ, СБУ та антикорупційних органів. Повний перелік осіб наведений у законі України Серед тих, хто підпадає під дію цього закону – Президент України, міністри, депутати Верховної Ради, голови та судді Конституційного та Верховного судів, топпосадовці ЗСУ, НБУ, СБУ та антикорупційних органів. Повний перелік осіб наведений у законі України "Про запобігання та протидію легалізації доходів"

Закон про політично значущих осіб: хронологія подій