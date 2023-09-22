Там запевняють, що вже у жовтні Єврокомісія ухвалить позитивне рішення щодо майбутнього України в ЄС.

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"Зелене світло" від ЄС

Європейська комісія рекомендуватиме розпочати багаторічний процес вступу, однак вимагатиме від Києва прогрес в деяких пріоритетних сферах, зокрема корупції. Після того, як від виконавчого органу ЄС пролунає добро, лідери країн Євросоюзу повинні будуть підписати цю рекомендацію, що, ймовірно, станеться на саміті у грудні.

Далі Україна повинна буде завершити реформи, а також привести у відповідність до європейського власне законодавство у понад 30 сферах. Щоб забезпечити усі критерії, необхідні для членства, їй буде потрібно не менше 10 років, зазначає видання.

Нагадаємо, влітку 2023 року Єврокомісія надала усну оцінку зусиллям України на шляху до членства. Аби розпочати обговорення щодо вступу нашої країни до ЄС, вона має виконати сім рекомендацій. У червні євродепутати зазначили, що їй вдалося у повній мірі виконати лише дві – реформація ключових органів судової влади та прийняття закону у сфері медіа.

Фон дер Ляєн свою чергою заявила, що "побачила великі успіхи, яких Україна вже зробила після того, як ми надали їй статус кандидата".

На днях глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що парламент ухвалив 99,9% законопроєктів, які вимагав ЄС для початку перемовин про вступ. А віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про прогрес України у виконанні семи рекомендацій.

Чому ЄС може сказати Україні "так"