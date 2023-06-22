Про це повідомив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї під час пресконференції у Стокгольмі, проведеної після неформального засідання міністрів європейських справ. Про значущість цього звіту, успіхи з боку Києва та перспективи вступу, оцінку Молдови та Грузії – розповідає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Що означає усна оцінка від Єврокомісії?

Усний проміжний звіт від Єврокомісії допоможе державам-кандидатам зрозуміти, де потрібно посилити реформи, аби отримати позитивні результати в жовтні. Зазначимо, річний звіт щодо прогресу у виконанні рекомендацій від Єврокомісії очікується у жовтні цього року. До цього моменту країни ще мають час провести реформи, які необхідні для початку перемовин про вступ.

Це можливість для Комісії вже зараз надати Україні зворотний зв'язок щодо кроків, які вона зробила для виконання пріоритетів, визначених Комісією близько року тому. Ніхто не очікував від України, що вона виконає все на 100%, оскільки Україна проводить реформи на тлі жорстокої війни з боку Росії,

– пояснила старша політична аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол.

Експертка зазначила, що проміжний звіт – це можливість для Комісії бути досить точною у своїх формулюваннях щодо того, що Києву ще потрібно зробити, щоб виконати ці сім пріоритетів. Шведська міністерка з питань ЄС Джессіка Росвалл під час пресконференції заявила, що проміжний звіт від Єврокомісії допоможе нашій державі зберегти імпульс реформ у надзвичайно складний час.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї зазначив, що під час огляду у жовтні Єврокомісія зверне увагу не лише на ті критерії, які були представлені сьогодні. Він наголосив, що країнам-кандидатам варто продовжувати виконувати рекомендації.

"З дебатів, які ми провели, було дуже ясно, що держави-члени, звичайно, хотіли б бачити всі ці критерії виконаними. Я сподіваюсь, судячи з результатів роботи цих країн, що цього ще можна досягти. Як я вже казав, у жовтні,це будуть не єдині критерії, за якими ми будемо оцінювати роботу", – пояснив журналістам єврокомісар Варгеї у четвер.

Усний звіт від Єврокомісії передбачає оцінку рекомендацій, визначених минулого року. Тобто до уваги не бралися всі критерії, необхідні для вступу в ЄС. Єврокомісар з питань розширення Олівер Вергеї пояснив, що у документі виокремили 5 категорій. Відсутність прогресу означає, що країна не почала виконувати рекомендації, обмежений прогрес – виконання рекомендацій розпочалося, але перебуває на ранній стадії. Категорія загального прогресу передбачає, що заходи були вжиті, проте важливі кроки ще не виконані. Хороший прогрес означає виконання більше ніж 50% критеріїв, коли важливі заходи вже вжиті, проте деякі ще не втілені. П'ята категорія "виконано" надається у разі вживання всіх необхідних заходів.

Проміжна оцінка від Єврокомісії: над чим ще треба працювати Україні?

Згідно з усною оцінкою Єврокомісії, Україна виконала дві з семи рекомендацій – реформація ключових органів судової влади та прийняття закону у сфері медіа, яке повністю відповідає Директиві ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги. Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Росвалл заявила, що за останній рік Україна зробила значний крок вперед. Вона відзначила новий законопроєкт про Конституційний Суд, новий закон про медіа, закон про рекламу, призначення керівників антикорупційних органів.

Ми також вітаємо зусилля України щодо прийняття нового закону про декларування активів, і це свідчить про те, що український уряд готовий зробити більше для проведення суттєвих реформ з метою підвищення прозорості та боротьби з корупцією,

– сказала шведська міністерка під час пресконференції.

Реформи Конституційного суду мають продовжуватися, зокрема, Київ має внести поправки у процедуру відбору суддів Конституційного Суду згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розпочати процес відбору.

"Прогрес у виконанні інших кроків йде за графіком, як ми говоримо на нашій брюссельській мові, що означає, що робота виконується вчасно, і, оскільки ми працюємо разом з Україною, Україна досягла значного прогресу в реформі Конституційного Суду. Це перший крок, коли вони прийняли необхідний закон у першому читанні", – сказав єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї.

Єврокомісар наголосив, що важливо, щоб Україна зосередилась на прийнятті законопроєкту у другому читанні, а також, щоб цей закон повністю відповідав рекомендаціям Венеціанської комісії. Певного успіху Україна досягла у чотирьох рекомендаціях: боротьба з корупцією, відмиванням грошей, деолігархізації та питання національних меншин.

У проміжному звіті Єврокомісія порекомендувала Україні продовжити боротьбу із корупцією, а також створити послужний список у корупційних справ на високому рівні. Єврокомісія наголошує на необхідності реформувати правоохоронні органи та посилювати боротьбу із відмиванням грошей, зокрема ухвалити законопроєкт про відновлення визначення політично значущих осіб та продовжити приведення законодавства у відповідність до стандартів FATF.

"Щодо антикорупційних заходів. Ми побачили певний прогрес у призначенні нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України", – пояснив представник Єврокомісії.

Крім того, Україні рекомендують відновити систему декларування та реалізувати прийняту антикорупційну державну програму та продовжувати знижувати вплив олігархів, згідно з наявним планом.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що війна – перешкода на шляху євроінтеграції, оскільки вона атакує економіку, людей, інфраструктуру та створює перешкоди для існування держави загалом. За його словами, підготовка до вступу може прискоритись після завершення війни. Проте, кожен крок на шляху до ЄС має свої труднощі та складнощі, і чим далі держава просувається у цьому процесі, тим складніше виконувати критерії, в тому числі й з точки зору їх дотримання.

"Ще одним викликом є початок переговорів про вступ. Саме тут вам дійсно потрібно показати, що ви не тільки знаєте, за що беретеся, але й здатні виконати те, за що беретеся, брати участь у ринковій конкуренції, розвивати економіку та суспільство, щоб мати змогу отримувати вигоду від членства", – наголосив єврокомісар.

Коли Україна може стати членом ЄС?

У Брюсселі вважають, що наразі поки рано говорити про розширення, оскільки ЄС та Україна знаходяться на середині роботи.

Вони на правильному шляху. Вони наполегливо працюють після того, як зазнали нападу. В порівнянні з цим, я думаю, що вони справляються, але розширення – це інший процес. При розширенні необхідно зробити все, але ми допоможемо їм досягти цього, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть виконати свої зобов'язання,

– сказав Олівер Варгеї про досягнення України на шляху євроінтеграції.

За словами єврокомісара Варгеї, в ЄС існує чітка позиція, що Україна стане членом Євросоюзу. Проте, питання полягає в тому, коли Україна зможе виконати всі критерії, щоби це сталося. Він зазначив, що війна не стала перешкодою для отримання статусу кандидата, проте набуття членства – це довша процедура.

"Вона займе досить багато часу, перш ніж ми зможемо це зробити, оскільки це вимагає референдуму, це вимагає парламентської ратифікації, це вимагає укладення договору. Ви знаєте, це не те, що можна зробити за одну ніч", – сказав представник Єврокомісії, виразивши сподівання, що війна закінчиться до того часу, коли Україна приєднається до ЄС.

Які оцінки отримали Молдова та Грузія?

Окрім України, сьогодні проміжні оцінки отримали Молдова та Грузія. Молдова виконала три з дев'яти умов та досягла "хорошого прогресу" у двох рекомендаціях, а також деякого прогресу – у чотирьох. Зазначається, що Молдова прийняла системний підхід щодо боротьби з олігархами, проте потрібно продовжувати роботу.

"Молдова має реалізувати політику щодо державної власності та прийняти закони про державно-приватне партнерство й управління державною власністю", – пояснив єврокомісар з питань розширення у четвер.

Молдові порекомендували продовжити боротись із корупцією, відмиванням грошей та продовжити реформування системи оплати праці та державної служби, заснованої на управлінні. Наступного тижня до засідання міністрів із загальних питань ЄС напередодні саміту доєднається віцепрезидент Молдови Ніку Попеску. Міністр закордонних справ Молдови повідомить європейських колег про прогрес у молдавських реформах.

Грузія, яка наразі не є державою-кандидатом, виконала три із дванадцяти рекомендацій. Зокрема, умова гендерної рівності та боротьби з насильством проти жінок, врахування рішень Європейського суду з прав людини в судових дебатах і призначення державного захисника через прозорий процес. Єврокомісія рекомендує Грузії забезпечити підготовку Плану дій щодо стратегії захисту прав людини на основі інклюзивного підходу, а також забезпечити свободу зібрань і захист для членів ЛГБТ-спільноти. Крім того, рекомендується встановити конструктивний діалог з громадянським суспільством.

Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Россвал зазначила, попри прогрес, Грузія має надалі працювати над реформами. За її словами, держави-члени підтримують Грузію на цьому шляху. Єврокомісар Олівер Варгеї порадив грузинському уряду прискорити роботу за всіма напрямками, щоб мати повністю заповнений звіт восени. Він нагадав, що Європейська Рада готова надати статус кандидата Грузії, щойно торішні рекомендації будуть виконані.

Я впевнена, що Україна, Молдова та Грузія уважно ознайомляться зі змістом оновлення і використовуватимуть його як керівництво для подальших реформ протягом найближчого часу,

– підсумувала міністерка Швеції.

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Загалом, за останній рік питання розширення ЄС не лише повернулось на порядок денний, але й увійшло до головних питань, якими займаються лідери ЄС. Єврокомісар з питань розширення Євросоюзу заявив, що сьогодні саме "той момент" для тих, хто хоче приєднатися до європейської родини.

"Тож хапайтеся за нього, скористайтеся можливістю. Кожен повинен отримати від неї максимальну вигоду. Ми готові допомогти в цьому, але критерії мають бути виконані всіма", – сказав єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї.

Наразі нашій державі потрібно продовжувати впроваджувати реформи. І вже у жовтні ми отримаємо звіт від Єврокомісії. У ньому оцінять виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС.