Як працюватиме фінмоніторинг політиків: у НБУ розвіяли головні міфи

Після ухвалення закону про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) до них не буде довічно застосуватись посилений фінмоніторинг.

Голова Національного банку України Андрій Пишний детально спростував інформацію про фінмоніторинг політично значущих осіб.

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Почнемо з того, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків. Це стандарт, який має виконуватися. Крім того, PEP (як і іншим клієнтам) може бути присвоєний і низький, і середній, і високий рівень ризику. Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР,

– пояснив він.

За словами Пишного, навіть якщо до особи застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими.

Про що йдеться в законі

Голова НБУ також пояснив, що через 12 місяців після того, як РЕР перестане виконувати визначні публічні функції і банк впевниться, що ризиків, властивих РЕР, немає, його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта.

"Ніхто не збирається карати РЕР якимись пожиттєвими посиленими перевірками", – додав Андрій Пишний.

Також він відреагував на побоювання, що банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.

Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється,

– наголосив Пишний.

Він додав, що ухвалений закон фіксує механізми, які нівелюють такий формальний підхід, вжиття щодо РЕР непропорційних заходів. Йдеться про ризик-орієнтований підхід, який банки повинні застосовувати на практиці.

Штрафи для фінустанов

За словами очільника НБУ, йдеться про суттєві штрафи, якщо фінустанови відмовлятимуться застосовувати ризик-орієнтований підхід.

"У законі – це цифра 1,7 мільйона гривень для небанківських установ. А є ще наші нормативні акти, які дають змогу застосувати до банків суттєвіші заходи впливу – штрафи до 10 мільйонів гривень", – зазначив Пишний.

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