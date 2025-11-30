Встреча Украины и США в Майами перешла в закрытый формат, – СМИ

В Майами 30 ноября состоялась встреча украинской делегации с представителями администрации президента США Дональда Трампа. После открытой части встречи переговорщики перешли к закрытому формату.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Что известно о формате встречи в Майами?

Собеседник издания, приближенный к переговорной группе, говорит, что переговорщики перешли к закрытому формату после открытой части встречи.

В закрытой встрече принимают участие:

с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий;

с американской – государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Встреча делегаций Украины и США во Флориде завершилась около 19:00. Спецпосланник Трампа Виктофф заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины положительно. Также он подтвердил, что 1 декабря летит в Москву, чтобы на следующий день встретиться с Путиным.

Как прошли переговоры в США?