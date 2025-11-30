Укр Рус
24 Канал Новости мира Встреча Украины и США в Майами перешла в закрытый формат, – СМИ
30 ноября, 20:19
2

Встреча Украины и США в Майами перешла в закрытый формат, – СМИ

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Майами 30 ноября украинская делегация встретилась с представителями администрации Трампа, и после открытой части перешли к закрытому формату.
  • В закрытой встрече участвовали высокопоставленные чиновники с обеих сторон, а спецпосланник Трампа Виктофф положительно оценил переговоры и подтвердил свой визит в Москву.

В Майами 30 ноября состоялась встреча украинской делегации с представителями администрации президента США Дональда Трампа. После открытой части встречи переговорщики перешли к закрытому формату.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Что известно о формате встречи в Майами?

Собеседник издания, приближенный к переговорной группе, говорит, что переговорщики перешли к закрытому формату после открытой части встречи.

В закрытой встрече принимают участие:

  • с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий;
  • с американской – государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Встреча делегаций Украины и США во Флориде завершилась около 19:00. Спецпосланник Трампа Виктофф заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины положительно. Также он подтвердил, что 1 декабря летит в Москву, чтобы на следующий день встретиться с Путиным.

Как прошли переговоры в США?

  • В Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость.

  • Глава украинской делегации Рустем Умеров в своем телеграмм-канале написал, что Украина имеет три ключевых приоритета: мир, безопасность и процветание государства.

  • Андрей Коваленко прокомментировал выступление госсекретаря США: "Рубио – профессионал. Все свидетельствует о понимании США того, что Россия захочет повторения агрессии и этого нельзя допустить. Стратегическое видение всегда важно".