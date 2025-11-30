Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Что известно о формате встречи в Майами?
Собеседник издания, приближенный к переговорной группе, говорит, что переговорщики перешли к закрытому формату после открытой части встречи.
В закрытой встрече принимают участие:
- с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий;
- с американской – государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Встреча делегаций Украины и США во Флориде завершилась около 19:00. Спецпосланник Трампа Виктофф заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины положительно. Также он подтвердил, что 1 декабря летит в Москву, чтобы на следующий день встретиться с Путиным.
Как прошли переговоры в США?
В Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость.
Глава украинской делегации Рустем Умеров в своем телеграмм-канале написал, что Украина имеет три ключевых приоритета: мир, безопасность и процветание государства.
Андрей Коваленко прокомментировал выступление госсекретаря США: "Рубио – профессионал. Все свидетельствует о понимании США того, что Россия захочет повторения агрессии и этого нельзя допустить. Стратегическое видение всегда важно".