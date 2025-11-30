Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".
Що відомо про формат зустрічі у Маямі?
Співрозмовник видання, наближений до переговорної групи, каже, що перемовники перейшли до закритого формату після відкритої частини зустрічі.
У закритій зустрічі беруть участь:
- з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький;
- з американського – державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Зустріч делегацій України та США у Флориді завершилася близько 19:00. Спецпосланець Трампа Віктофф заявив, що оцінює переговори із представниками України позитивно. Також він підтвердив, що 1 грудня летить до Москви, щоб наступного дня зустрітися з Путіним.
Як відбулися перемовини у США?
У Маямі відбулася зустріч української та американської делегацій. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність.
Очільник української делегації Рустем Умєров у своєму телеграм-каналі написав, що Україна має три ключові пріоритети: мир, безпека та процвітання держави.
Андрій Коваленко прокоментував виступ держсекретаря США: "Рубіо – професіонал. Все свідчить про розуміння США того, що Росія захоче повторення агресії й цього не можна допустити. Стратегічне бачення завжди важливе".