Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

Що відомо про формат зустрічі у Маямі?

Співрозмовник видання, наближений до переговорної групи, каже, що перемовники перейшли до закритого формату після відкритої частини зустрічі.

У закритій зустрічі беруть участь:

з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький;

з американського – державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Зустріч делегацій України та США у Флориді завершилася близько 19:00. Спецпосланець Трампа Віктофф заявив, що оцінює переговори із представниками України позитивно. Також він підтвердив, що 1 грудня летить до Москви, щоб наступного дня зустрітися з Путіним.

Як відбулися перемовини у США?