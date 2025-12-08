Укр Рус
8 декабря, 10:53
Ход мирных переговоров в США: Умеров сказал, когда ждать полный отчет

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 8 декабря украинская делегация предоставит Зеленскому полную информацию о переговорах с американцами по урегулированию войны.
  • Переговоры Виткоффа с Путиным в Москве продолжались 5 часов, во время которых Путин использовал элемент давления, заставив ждать американских представителей.

Украинская делегация провела несколько дней переговоров в США с представителями Трампа. Переговоры были направлены на достижение мира в урегулировании войны в Украине.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что сегодня, 8 декабря, украинская делегация предоставит Владимиру Зеленскому полную информацию о диалоге с американцами, пишет 24 Канал.

Что сейчас известно о диалоге Украины и США?

По словам Умерова, ключевой задачей во время рабочих встреч с американской делегацией в США было получить полную информацию о содержании переговоров Виткоффа с Путиным и его советниками в Москве 2 декабря. Также важно было обсудить все предварительные предложения по мирному урегулированию войны.

Сегодня, 8 декабря, президенту Украины передадут все документы и полную информацию о ходе мирных переговоров в США для детального анализа и определения дальнейших шагов.

Умеров отмечает, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить достойное и справедливое завершение войны.

Какие детали встречи Уиткоффа и Путина известны?

  • Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным и его советниками в Москве 2 декабря.

  • Известно, что переговоры продолжались 5 часов.

  • Российский диктатор в очередной раз применил элемент давления на переговорах, заставив ждать американских представителей на него около часа. Мол, у него очень плотный рабочий день.

  • Главный советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что между Уиткоффом и Путиным "чрезвычайное взаимопонимание", а встреча в Москве была "очень дружественной". По мнению Ушакова, шестая встреча спецпредставителя США и главы Кремля касалась окончания войны в Украине и прошла достаточно конструктивно.