Ход мирных переговоров в США: Умеров сказал, когда ждать полный отчет

Украинская делегация провела несколько дней переговоров в США с представителями Трампа. Переговоры были направлены на достижение мира в урегулировании войны в Украине.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что сегодня, 8 декабря, украинская делегация предоставит Владимиру Зеленскому полную информацию о диалоге с американцами, пишет 24 Канал.

Что сейчас известно о диалоге Украины и США?

По словам Умерова, ключевой задачей во время рабочих встреч с американской делегацией в США было получить полную информацию о содержании переговоров Виткоффа с Путиным и его советниками в Москве 2 декабря. Также важно было обсудить все предварительные предложения по мирному урегулированию войны.

Сегодня, 8 декабря, президенту Украины передадут все документы и полную информацию о ходе мирных переговоров в США для детального анализа и определения дальнейших шагов.

Умеров отмечает, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить достойное и справедливое завершение войны.

Какие детали встречи Уиткоффа и Путина известны?