Перебіг мирних перемовин у США: Умєров сказав, коли чекати повний звіт
- 8 грудня українська делегація надасть Зеленському повну інформацію про перемовини з американцями щодо врегулювання війни.
- Переговори Віткоффа з Путіним у Москві тривали 5 годин, під час яких Путін використав елемент тиску, змусивши чекати американських представників.
Українська делегація провела кілька днів переговорів у США із представниками Трампа. Перемовини були спрямовані на досягнення миру у врегулюванні війни в Україні.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 8 грудня, українська делегація надасть Володимиру Зеленському повну інформацію про діалог з американцями, пише 24 Канал.
Дивіться також Умєров і Гнатов на шляху до Європи, чекаю на детальну інформацію про все, – Зеленський
Що наразі відомо про діалог України та США?
За словами Умєрова, ключовим завданням під час робочих зустрічей з американською делегацією у США було отримати повну інформацію щодо змісту переговорів Віткоффа із Путіним та його радниками у Москві 2 грудня. Також важливо було обговорити усі попередні пропозиції щодо мирного врегулювання війни.
Сьогодні, 8 грудня, президенту України передадуть усі документи та повну інформацію про перебіг мирних перемовин у США для детального аналізу та визначення подальших кроків.
Умєров зазначає, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити гідне та справедливе завершення війни.
Які деталі зустрічі Віткоффа та Путіна відомі?
Спецпредставник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер провели переговори із Путіним та його радниками у Москві 2 грудня.
Відомо, що переговори тривали 5 годин.
Російський диктатор вчергове застосував елемент тиску на переговорах, змусивши чекати американських представників на нього близько годину. Мовляв, у нього дуже щільний робочий день.
Головний радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що між Віткоффом та Путіним "надзвичайне взаєморозуміння", а зустріч у Москві була "дуже дружньою". На думку Ушакова, шоста зустріч спецпредставника США та очільника Кремля стосувалась закінчення війни в Україні та пройшла досить конструктивно.