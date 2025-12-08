Перебіг мирних перемовин у США: Умєров сказав, коли чекати повний звіт

Українська делегація провела кілька днів переговорів у США із представниками Трампа. Перемовини були спрямовані на досягнення миру у врегулюванні війни в Україні.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 8 грудня, українська делегація надасть Володимиру Зеленському повну інформацію про діалог з американцями, пише 24 Канал.

Що наразі відомо про діалог України та США?

За словами Умєрова, ключовим завданням під час робочих зустрічей з американською делегацією у США було отримати повну інформацію щодо змісту переговорів Віткоффа із Путіним та його радниками у Москві 2 грудня. Також важливо було обговорити усі попередні пропозиції щодо мирного врегулювання війни.

Сьогодні, 8 грудня, президенту України передадуть усі документи та повну інформацію про перебіг мирних перемовин у США для детального аналізу та визначення подальших кроків.

Умєров зазначає, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити гідне та справедливе завершення війни.

Які деталі зустрічі Віткоффа та Путіна відомі?