В понедельник, 18 августа состоялась встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом с участием лидеров европейских стран. Сеть отреагировала на переговоры рядом шуток, которые зафиксировали казусные моменты и отсылались к предыдущей встрече президентов.

24 Канал подготовил подборку самых забавных мемов о встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

Какие мемы распространялись в сети?

Шутки начали распространяться еще до начала переговоров, в частности обратили внимание на поддержку Владимира Зеленского со стороны европейских лидеров. В комментариях предполагают, что они поехали вместе на встречу, чтобы предотвратить повторение сценария февральской встречи лидеров Украины и США.



Зеленский консультируется с партнерами / шуточное фото из телеграм-канала МЕМАГРАМ

Особый интерес вызвал наряд Зеленского, ведь Дональд Трамп был недоволен видом украинского президента во время прошлого визита. Эта ситуация обросла мемами еще с февраля, а сейчас актуализировалась по-новому.

Шутки о смене стиля Зеленского / Фото МЕМАГРАМ

Пользователи также обратили внимание на комическую сцену ожидания: президент Франции Эммануэль Макрон готовился присоединиться к переговорам. На фото он выглядит несколько растерянным, что и вызвало улыбки в сети.

Тональность встречи американского и украинского лидеров 18 августа значительно отличалась от визита Зеленского в США в феврале, поэтому пользователи добавляли веселые подписи к серьезным фото из Белого дома.

Другие мемы о встрече Зеленского и Трампа / Фото из телеграм-канала МЕМАГРАМ.

Внимательные пользователи не забыли и о ситуации, когда Трамп говорил, что якобы Зеленский не имеет карт на руках, намекая на его слабую позицию в переговорах. Нынешняя встреча обновила актуальный мем.



Шутка о встрече Трампа и Зеленского / Мем из телеграм-канала МЕМАГРАМ

Не лишили внимания в сети и письмо, которое передал Зеленский Трампу. Военный, известный в соцсети Х под ником Саша с Востока, высказал предположение, что Зеленский якобы передал послание для Мелании Трамп от Елены Зеленской. Это намек на сообщение о том, как жены мировых лидеров могут влиять на их решения.

Ранее во время саммита на Аляске, президент США передал Путину личное письмо от Мелании Трамп. Так, во время международных встреч сохраняется традиция привлекать первых леди к переговорам.

Пользователи комментировали и другие курьезные моменты, создавая забавные мемы. Не обошлось и без неоднозначного отношения украинцев к американскому лидеру, что осветили на одном из изображений.

Подборка шуток о встрече Трампа и Зеленского / Фото Goni МЕМАСЫ

Как прошла встреча президентов Украины и США?